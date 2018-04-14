На одной картошке и гречке. Украинцы обеднели и голодают

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Минималка не спасает

Повышение минималки привело лишь к росту цен и, как итог — увеличению инфляции, которая съедает все увеличения зарплат и пенсий, констатируют эксперты.

При этом обычные граждане никаких положительных изменений не почувствовали. За последний год украинцы еще обеднели: покупательная способность людей уменьшилась на 17%. Такие неутешительные выводы озвучил у себя в Facebook глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"В Украине последнее повышение минимальной зарплаты привело к росту инфляции. Это далеко не единственная причина инфляции в Украине, но она также повлияла на то, что покупательная способность людей с небольшими доходами за год упала. Хочу подчеркнуть, что люди с разными доходами по-разному ощущают инфляцию, поскольку есть те, кто тратит 60% бюджета семьи на продукты, а некоторые 10%", — сообщил Дорошенко.

По его словам, повышение минимального размера оплаты труда в условиях невысокого роста ВВП, то есть в рамках 2-4%, поднимет реальный доход людей лишь короткое время, а затем инфляция будет съедать всю увеличенную зарплату.

"Расчеты показали, что за год покупательная способность людей, которые получают доходы в 3723 грн — упала на 17%, с 6147 единиц измерения в 5233. Это при том, что минимальная зарплата выросла на 16%, то есть с 3200 до 3723 грн. Этот подсчет сделан при условии, что человек потребляет все нижеупомянутых продукты в равной пропорции", — резюмировал Дорошенко.

Картофельно-гречневая диета

Среди лидеров подорожания стали буряк и морковь.

По словам Дорошенко, на начало марта 2018 года украинец может купить на минималку на 289 кг меньше буряка и на 239 кг меньше моркови, чем в прошлом году.

А вот с картошкой дела обстоят иначе. В 2018 году украинец может купить на минималку на 34 кг больше картошки, чем в прошлом году.

Значительно сократилась покупательская способность украинцев и в отношении мяса и молочки.

По сравнению с прошлым годом украинцы стали меньше покупать яиц — на 80 десятков, сала — на 27 кг, свинины — на 9 кг, говядины — на 2 кг, курицы — на 6 кг, молока — на 25 л, сметаны — на 3 кг, сливочного масла — на 2 кг.

А вот лидером потребления стала гречка. По сравнению с прошлым годом украинцы могут купить за минималку аж на 72 кг больше гречки! Если в 2017 году, это было 107 кг, то в 2018 году — 179 кг.

"Поэтому рацион украинцев за последний год опять ухудшился, поскольку многие переходят на более дешевые продукты — картошку и гречку, отказываясь от белковых продуктов", — резюмирует Дорошенко.

Где же "покращення"?

Как свидетельствуют последние исследования социологов, за последнее время потребительские настроения украинцев значительно ухудшились. Украинцы еще больше разуверились в росте экономики и улучшении жизни. Оптимистично настроены наши граждане лишь по поводу безработицы и курса гривны.

Читайте также: Так где же ваши реформы? Украинцы массово больны пессимизмом

Прогнозы Нацбанка о снижении инфляции опять не оправдались. Цены продолжают расти, а украинцы вынуждены экономить на самом необходимом.

В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% против 12,6% за прошлый год. Хотя еще в октябре 2017 года финрегулятор прогнозировал, что до конца года инфляция снизится до 12,2%, а до конца 2018 года и вовсе замедлится до 7,3%. Но не тут-то было.

Печальней всего, что в новом году, как и в прошлом, лидерами в гонке подорожания оказались социально значимые продукты. С нового года рост цен на мясо и яйца установил новый рекорд.

В феврале 2018 года цены на яйца выросли на 50,9% по сравнению с февралем прошлого года, на мясо — на 26,6%, сообщали в Госстате.

С начала марта 2018 в Украине подорожали некоторые овощи, а также хлеб и свинина: капуста прибавила в цене 24,5%, свекла + 26%, морковь + 51%, хлеб пшеничный + 20%, свинина + 5%, приводит статистику "Инфляционный барометр".

В то же время на некоторые социальные продукты цены несколько снизились. В пятерку по ценовому спаду вошли макароны (-6,7%), колбасы (-4,5%), крупы гречневые (-3,3%), курятина (-2%) и масло (-1,3%).

Из-за бешеного роста цен рацион украинцев становится все скуднее. За последние годы украинцы значительно сократили потребление ряда продуктов.

Основу рациона украинского потребителя сегодня составляет куриное мясо. По данным Госстата, украинцы съели на 63% больше мяса птицы, чем колбас.

Читайте также: Стол № минус рыба, колбаса и далее по списку. Рацион украинцев

В 2017 году доля курятины увеличилась до 47% — в основном за счет говядины.

Тем временем, рыбу и морепродукты украинцы покупают втрое реже, чем мясо курицы. В целом за последние годы рыбная порция в рационе украинцев уменьшилась на 33%, констатировали в Госстате.

По материалам из открытых источников интернет