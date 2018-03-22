Так где же ваши реформы? Украинцы массово больны пессимизмом

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Все меньше украинцев верят в обещанное властями "покращення".

Как свидетельствуют последние исследования социологов, за последний месяц потребительские настроения украинцев значительно ухудшились. Украинцы еще больше разуверились в росте экономики и улучшении жизни. Оптимистично настроены наши граждане лишь по поводу безработицы и курса гривны.

Так, по данным консалтинговой компании GfK Ukraine, в феврале потребительские настроения украинцев упали почти на 10% (или на 4,2 пункта) по сравнению с предыдущим месяцем.

"Индекс потребительских настроений в феврале 2018 года упал до уровня марта 2017 года, таким образом потеряв набор высоты за период с мая по ноябрь 2017 года. Главным фактором падения является уменьшение индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет", – отмечают аналитики GfK.

Все меньше украинцев верят в рост экономики в течение ближайших пяти лет.

Соответствующий индекс ожидаемого развития экономики страны составил 64,1, что на 6,6 пунктов меньше показателя января.

Что касается индекса текущего личного материального положения, то он составил 48,7, что на 2,4 пункта ниже показателя в январе.

Украинцы лишь оптимистично настроены по поводу безработицы и курса гривны. В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 4,5 пункта и составил 134,7, а индекс девальвационных ожиданий — на 7,3 пункта до 159,7.

Примечательно, что еще в октябре 2017 года аналитики писали об улучшении потребительских настроений украинцев. По их мнению, тогда на это повлияли рост пенсий, стипендий и минимальной зарплаты до 3200 грн.

Читайте также: Украина сегодня: безработица растет да и работать некому

"Положительные изменения в настроениях украинцев являются следствием роста пенсий в октябре нынешнего года, а также ожиданий запланированного увеличения стипендий в ноябре и минимального размера заработной платы в начале следующего года", — констатировали аналитики.

Цены не радуют

Впрочем, на фоне постоянного роста цен и тарифов пессимистичные настроения украинцы вполне объяснимы.

Последние прогнозы Нацбанка о снижении инфляции опять не оправдались. Цены продолжают расти, а украинцы вынуждены экономить на самом необходимом.

В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% против 12,6% за прошлый год. Хотя еще в октябре 2017 года финрегулятор прогнозировал, что до конца года инфляция снизится до 12,2%, а до конца 2018 года и вовсе замедлится до 7,3%. Но не тут-то было.

Читайте также: Разрыв сотрудничества с РФ: торжественно отменили то, что не работает

Печальней всего, что в новом году, как и в прошлом, лидерами в гонке подорожания оказались социально значимые продукты.

С нового года рост цен на мясо и яйца установил новый рекорд. В феврале 2018 года цены на яйца выросли на 50,9% по сравнению с февралем прошлого года, на мясо — на 26,6%, сообщали в Госстате.

Вдобавок ко всему, в канун светлого праздника Пасхи украинцев "обрадовали": за год пасхальная корзина подорожала на треть.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, в этом году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 129 грн — то есть на треть (+ 34,2%) — дороже, чем в прошлом году. В прошлом году минимальный набор продуктов стоил 377 грн.

В этом году стоимость пасхи домашней выпечки — составит около 80 грн за 1 кг. Рост стоимости пасхи обусловлен подорожанием молока, сливочного масла, яиц и изюма, а также увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 102 грн (190-216 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) — 94 грн из расчета 177-200 грн за 1 кг. По сравнению с 2017 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 38,2%, а домашней колбасы — на 41,7%.

РИА Новости Украина Рост цен на мясо и колбасу. Инфографика

Сало (0,5 кг) обойдется в 35 грн из расчета 63-105 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) — 65 грн (118-157 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) — 61 грн (111-173 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 29 грн (54-92 грн за 1 кг).

Читайте также: Были бы деньги. Украина экспортируют не сало, а… улиток и другую экзотику

При наполнении пасхальной корзины помидорами, огурцами, яблоками и вином ее стоимость возрастет до 660 грн. Это на 140 грн или на 26,9% больше стоимости корзины в 2017 году.

По материалам из открытых источников интернет