Власть снова желает залезть в ваш карман. Будет больно

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Министерство юстиции Украины внедрит систему ареста счетов должников, чтобы разработать автоматизированный процесс сбора и принудительного взыскания долга.

"Внедрение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений и других органов, ведь Украина взяла обязательство перед МВФ о принятии закона, который автоматизирует процесс сбора и принудительно взыскания долга", — говорится в сообщении пресс-служба Минюста.

Сейчас исполнитель получает информацию о счетах должника, направив запрос в Государственную фискальную службу. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан возможно путем направления запросов ко всем банковских учреждениям страны по почте.

В Минюсте жалуются, что из-за этого на практике должники успевают вывести средства со счетов, а иногда постановление теряется и не поступает в банк.

Уничтожить и захватить

Подобная система уже обсуждалась и ее автоматизация будет напрямую связана с судами — когда суд выносит соответствующее решение, практически сам суд и будет в автоматическом режиме блокировать счета.

Старший партнер адвокатской компании “Кравец и партеры” Ростислав Кравец, хотя и называет данную автономическую систему позитивной, считает, что в сегодняшних условиях вводить ее без определенных ограничителей, а также без системы оперативного разблокирования счетов, в крайне опасно.

"Потому что не исключаются и рейдерские захваты таким образом. Не исключаются и поддельные решения судов, когда у нас сегодня есть десятки исполнительных производств по решениям судов, которых не существует. Если подобным образом будут автоматически блокироваться счета работающих предприятий, это может привести к громадному коллапсу в стране, потому что автоматическая система разблокирования счетов существовать не может. И для того, чтобы потом разблокировать счета, нужно целый процесс установления, что те же исполнительные документы, на основании которых заблокированы счета, поддельные. Или, в случае отмены решения блокировки счетов, опять же снятие ареста занимает довольно большое количество времени, а судебные процессы могут затянуться на годы, что, в принципе, уничтожит любое работающее предприятие. Поэтому я считаю, что здесь необходимо разработать кроме системы блокировки, еще и систему определенных предохранителей, которые не дали бы возможности уничтожать работающие бизнесы и захватывать предприятия", — сказал РИА Новости Украина Ростислав Кравец.

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Точно так же это касается и граждан, когда при наличии поддельных решений судов будут арестовываться счета. Допустим, человек находится за границей, у него арестовывают карточные счета, и он даже не будет иметь возможности вернуться.

Банковская тайна? Да бросьте

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко напоминает, что первый шаг в направлении отмены банковской тайны был сделан нашей европейской реформаторской властью 24 декабря 2015 года, когда был принят закон о так называемой стабилизации финансового состояния государства, который внес кроме прочих законов изменения в закон "О банках и банковской деятельности".

"Этими изменениями ГФС получила право запрашивать от банков информацию о депозитах граждан без решения суда, якобы для верификации данных, поданных физлицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, зарплат и других выплат, то есть доступ к депозитам любого физлица в любом украинском банке без особых усилий. На основании этих изменений Минфин отказал в предоставлении законной помощи переселенцам, у которых были депозиты", — пояснила РИА Новости Украина Елена Дьяченко.

Следующий шаг в этом направлении был сделан скандальным законом о так называемой судебной реформе, в первом чтении которого предполагались изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" предусматривающие создание единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, которая, в частности, будет обеспечивать автоматизированный арест средств должников, в том числе за ЖКХ. Но эта норма не прошла первое чтение, и в силу не вступила. А желание залезть в карман украинцев у власти осталось, поэтому инициатива Минюста разработать и принять закон об автоматическом блокировании счетов должников — абсолютно ожидаема.

Отберут и деньги, и имущество

Фактически, получив доступ к счетам граждан, у нечистоплотных на руку дельцов появляется идеальная возможность экспроприировать деньги и имущество.

"После всех изменений в судоустройство, выросших судебных сборов и недостижимости апелляции и кассации для простых граждан этот закон легализует процесс отъема собственности у граждан. Правительство не скрывает свое желание уменьшить огромное количество получателей субсидий, это произойдет как в результате того, что бизнес искусственно заставят еще раз повысить минимальные зарплаты, так и путем создания коммунальными предприятиями искусственных задолженностей в 1-2 гривны, что даст основания лишать субсидий. Потеряв субсидии, огромное количество неплатежеспособных граждан сразу накопят большие долги по ЖКХ. Позволяющий арестовывать зарплатные и пенсионные счета закон лишит их последнего дохода, и, не исключаю, что и собственности. Законно или незаконно это будет происходить — неважно, ведь оплатить судебный сбор в размере 1-1,5% от стоимости арестованной квартиры пенсионер не сможет, поэтому опротестовать действия власти у него нет — иск без оплаты судебного сбора суд не примет. О том, что это подорвет остатки доверия к разрушенной банковской системе, даже можно не говорить", — констатировала Дьяченко.

Вы и знать не будете

В связи с тем, что по задолженности за услуги ЖКХ и услуги мобильной связи возможно так называемое "приказное производство" — упрощенная процедура без вызова сторон, гражданин может даже не знать о том, что его дело рассматривается в суде. А это будет вызвать определенные проблемы, когда окажется, что коммунальное предприятие неправомерно насчитало долг или отсутствуют какие-то документы, подтверждающие вообще право взыскивать этот долг.

Но не стоит забывать, что когда у граждан будут заблокированы счета, у них будут возникать проблемы с личными обязательствами. Например, у вас есть кредит, который необходимо погашать, но арест счетов лишит вас такой возможности, и, естественно — просрочки, пеня, штрафы.

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В связи с этим, считает Ростислав Кравец, необходимо установить жесткие сроки рассмотрения споров, связанных именно с разблокированием счетов.