Из-за долгов. Во Львове арестованы все автобусы коммунального предприятия

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Из-за долгов перед ЛАЗом, суд арестовал автобусы коммунального предприятия АТП-1 во Львове. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

По словам городского головы, пока арестованными есть все автобусы, которыми располагает коммунальное предприятие — а это 140 единиц транспорта, которые ездят на маршрутах города.

"На АТП-1 работает 410 человек и все эти люди сегодня под вопросом, потому что если все эти автобусы арестуют, они могут остаться без работы. К тому же большая часть транспортного сообщения города будет парализована", — отметил Садовый.

По мнению Садового, спасти ситуацию можно только заплатив 19 млн грн долга фирме "Отимум Фактор".

Напомним, во Львове сотрудники НАБУ раскрыли схему хищения более 300 млн куб. м. природного газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен.