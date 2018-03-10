По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров в Россию за январь-август 2017 года вырос на 17,7% – до 2,62 миллиарда долларов по сравнению за аналогичный период предыдущего года.
Бедность стала характерной чертой украинской действительности. Цены и тарифы растут, а вот зарплаты - нет. Официальные данные статистики вовсе не радуют: средняя зарплата в июле сократилась, а за три месяца 2017 года украинцы обеднели аж на 44 млрд гривен!
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".