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    Госстат Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Гривны
    Госстат сообщил о росте средней зарплаты
    20:56 29.01.2018
    262
    По информации Госстата Украины, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2017 года составила 8777 гривен.
    Нас посчитали. Украинцев становится все меньше
    Нас посчитали. Украинцев становится все меньше 
    09:29 17.01.2018
    4581
    По официальным данным, за последние четыре года население Украины сократилось на 6,7 процента, или не три миллиона граждан.
    Изготовление ядерного топлива. Архивное фото
    Большую часть ядерного топлива за 10 мес Украина закупила в РФ - Госстат
    12:06 21.12.2017
    402
    По данным Госстата, для украинских атомных электростанций было закуплено топливо российского производства на 245,3 миллиона долларов.
    Поиск работы
    В Украине вырос уровень безработицы - Госстат
    17:00 18.12.2017
    390
    По состоянию на 1 декабря в Украине более 240 тысяч человек получали помощь по безработице. Средний размер выплат - 2174 гривны.
    Флаги Украины и России
    Украина в течение года нарастила импорт из РФ почти на 40%
    01:59 18.10.2017
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    По данным Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров в Россию за январь-август 2017 года вырос на 17,7% – до 2,62 миллиарда долларов по сравнению за аналогичный период предыдущего года.
    Пенсионерка просит милостыню. Архивное фото
    Официально по Украине: зарплаты все меньше, нищих - все больше
    07:45 06.09.2017
    2580Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Бедность стала характерной чертой украинской действительности. Цены и тарифы растут, а вот зарплаты - нет. Официальные данные статистики вовсе не радуют: средняя зарплата в июле сократилась, а за три месяца 2017 года украинцы обеднели аж на 44 млрд гривен!
    Рост экономики. Архивное фото
    Экономика Украины выросла на 2,4% в первом квартале 2017 года
    18:27 15.05.2017
    181
    Согласно данным Госкомстата, ВВП в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,3%, а по сравнению с первым кварталом 2016 года - увеличился на 2,4%.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Долги населения за газ превысили 7 млрд гривен
    12:32 03.05.2017
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    Сообщается, что за первый квартал 2017 года долги украинцев за газ выросли на 16,7%, а за оплату за централизованное отопление и горячее водоснабжение - на 8,8%.
    Дым из труб. Архивное фото
    В Украине падает промпроизводство - Госстат
    18:17 21.04.2017
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    Согласно данным Госстата, по сравнению с февралем 2017 года промпроизводство в марте выросло на 8,9% без сезонной корректировки или упало на 1,6% - с учетом корректировки.
    Доллары и гривны
    Госстат сообщил о существенном росте экспорта украинских товаров в ЕС
    03:12 15.04.2017
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    По данным Госстата, наибольшими темпами растут продажи украинских товаров в Бельгии (на 78,6%), Литве (на 45,23%), Австрии (на 38,1%), Чехии (на 37,1%), а также в Польше (на 36 , 5%).
    Чугуноплавильный завод. Архивное фото
    Госстат сообщил о падении промпроизводства в Украине
    22:59 23.03.2017
    410
    Согласно обнародованным данным, по сравнению с январем 2017 года, промпроизводство в Украине в феврале упало на 2,2% без сезонной корректировки или на 2,5% - с учетом корректировки.
    Деньги
    Госстат зафиксировал рост ВВП за 2016 год на 2,3%
    22:10 21.03.2017
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    Как сообщает Государственная служба Украины статистики, номинальный ВВП составил 2,38 триллиона гривен, а ВВП в расчете на одного человека – 55,8 тысячи гривен.
    Хлеб
    Промпроизводство выросло на 2,4% после 4-х лет падения - Госстат
    19:08 23.01.2017
    136
    В Государственной службе статистики сообщили, что в сравнении с ноябрем 2016 года, в декабре промышленное производство выросло на 1,9%.
    Оплата коммунальных платежей
    Число получателей субсидий в Украине в 2016 году выросло на 42%
    03:21 21.01.2017
    768Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Как сообщает Государственная служба статистики Украины, общая сумма субсидий, назначенных домохозяйствам, в январе-декабре 2016 года составила 5 млрд 705 млн грн.
    Поиск работы
    Госстат сообщил о росте уровня безработицы
    12:56 16.12.2016
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    Согласно данным Госстата, в ноябре было зарегистрировано 337 тыс. безработных, что на 21,7 тыс. больше, чем месяцем ранее. Количество безработных, которые получили пособие, составило 264 тысячи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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