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Бедность стала характерной чертой украинской действительности. Цены и тарифы растут, а вот зарплаты - нет. Официальные данные статистики вовсе не радуют: средняя зарплата в июле сократилась, а за три месяца 2017 года украинцы обеднели аж на 44 млрд гривен!