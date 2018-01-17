Нас посчитали. Украинцев становится все меньше

Госстат сообщает, что на 1 ноября 2013 года в Украине проживало 45,25 миллиона человек.

На 1 июля 2016 года эта цифра сократилась до 42,65 миллиона.

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Кроме того существенно упал уровень рождаемости. С 2014 до 2017 года этот показатель снизился с 396 тысяч новорожденных в год до 306 тысяч.

Уровень смертности в Украине резко снизился: с 551 тысячи умерших за 2013 год до 171 тысячи в минувшем году.

Инфографика. Долги украинцев за коммуналку: рейтинг городов-неплательщиков