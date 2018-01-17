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    Нас посчитали. Украинцев становится все меньше

    (обновлено: )155360
    По официальным данным, за последние четыре года население Украины сократилось на 6,7 процента или не три миллиона граждан.
    Нас посчитали. Украинцев становится все меньше
    РИА Новости Украина

    Госстат сообщает, что на 1 ноября 2013 года в Украине проживало 45,25 миллиона человек.

    На 1 июля 2016 года эта цифра сократилась до 42,65 миллиона.

    Смотрите также: Экс-министр заявил, что население Украины сократилось до 32 млн

    Кроме того существенно упал уровень рождаемости. С 2014 до 2017 года этот показатель снизился с 396 тысяч новорожденных в год до 306 тысяч.

    Уровень смертности в Украине резко снизился: с 551 тысячи умерших за 2013 год до 171 тысячи в минувшем году.

    Инфографика. Долги украинцев за коммуналку: рейтинг городов-неплательщиков

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