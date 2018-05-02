Госстат подсчитал, в каких областях хуже всего платят за коммуналку

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Хуже всего жилищно-коммунальные услуги оплачивают граждане, проживающие в Луганской и Херсонской областях, свидетельствуют данные Госстата, на которые ссылается УНН.

В частности, по данным ведомства, с начала года уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в Луганской области составляет 53,8% начисленных сумм, а в Херсонской — 62% начисленных сумм, что является худшими показателями по Украине.

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Также плохо рассчитываются за коммуналку в Донецкой области — 64,3%, Харьковской — 65,4%, Днепропетровской — 67,9%, Запорожской — 68,2%, Кировоградской — 68,4%, Полтавской — 68,6% и Черновицкой — 68,7% областях.

При этом лучше всего платят за коммуналку в Хмельницкой области — 90,3%, Киеве — 88,3% и Львовской области — 88,4% начисленных сумм.

По состоянию на конец марта наибольшую задолженность по оплате коммунальных услуг украинцы имели за газ, централизованное отопление и горячую воду.

Напомним, с 1 мая "Нафтогаз" повысил минимальные цены на газ для промышленных потребителей.