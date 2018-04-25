В Украине утвердили тарифы на медпомощь

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Кабмин утвердил тарифы на предоставление медицинской помощи. За одного пациента, подписавшего декларацию, врач будет получать 370 грн в год.

Правительство утвердило корректировочные коэффициенты для пяти возрастных групп.

За обслуживание ребенка до пяти лет врач будет получать четыре ставки (1,480 тыс. грн), ребенка от шести до 17 лет — 2,2 ставки (814 грн).

За предоставление первичной медицинской помощи лицам в возрасте от 40 до 64 предусмотрено 1,2 ставки (444 грн), от 65 лет — две ставки (740 грн). Соответственно, одну ставку врач будет получать за пациента в возрасте от 18 до 39 лет.

Кроме того, в случае, если медобслуживание пациента, подписавшего декларацию, осуществляется в горных населенных пунктах, корректировочный коэффициент составляет 1,25 (462 грн). Место обслуживания пациента определяется в соответствии с декларацией о выборе врача.

При этом оплата за обслуживание пациентов из "красного" списка — пациента, который не выбрал своего врача и не подписал с ним декларацию, составляет 240 грн. По отношению к ним не применяются корректировочные коэффициенты.

Ранее сообщалось, что распространяемая информация о том, что после подписания декларации с врачом он не будет приезжать на вызов домой не соответствует действительности.