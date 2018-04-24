наверх
24.04.201815:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.13- 0.05
  • EUR31.97- 0.25
Рубрики
Ещё
    Общество

    Власти прояснили, будут ли врачи приезжать домой к пациентам

    Тема:

    "Медик" Супрун: смерть как лекарство (33)

    (обновлено: )263
    Медик может предоставить пациенту консультацию по телефону, или пригласить его приехать в амбулаторию. При этом удаленность места пребывания пациента от медицинского учреждения не является причиной для отказа врача приехать на вызов.
    Медицинская документация
    odessa-life.od.ua

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Распространяемая информация о том, что после подписания декларации с врачом он не будет приезжать на вызов домой не соответствует действительности. Соответствующее заявление опубликовано на странице "Правительственного портала" в Facebook.

    "Продолжаем опровергать мифы о подписании деклараций с врачом. Говорят, что ваш врач отныне не будет приезжать на вызов домой. На самом деле вызов на дом входит в перечень услуг вашего врача. Но определять, есть ли необходимость ехать на вызов, врач будет по медицинским показаниям", — говорится в сообщении.

    Как уточняется, медик может предоставить пациенту консультацию по телефону, или пригласить его приехать в амбулаторию. При этом удаленность места пребывания пациента от медицинского учреждения не является причиной для отказа врача приехать на вызов.

    В Украине со 2 апреля стартовало подписание деклараций с семейными врачами, которых украинцы могут самостоятельно выбрать и заключить с ними договор. Минздрав сообщил, что в первый день таким правом воспользовались 12500 граждан Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Наезд на пешеходов в Торонто
    Торонто. Смертельный наезд авто на пешеходов
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку