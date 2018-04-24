Власти прояснили, будут ли врачи приезжать домой к пациентам

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Распространяемая информация о том, что после подписания декларации с врачом он не будет приезжать на вызов домой не соответствует действительности. Соответствующее заявление опубликовано на странице "Правительственного портала" в Facebook.

"Продолжаем опровергать мифы о подписании деклараций с врачом. Говорят, что ваш врач отныне не будет приезжать на вызов домой. На самом деле вызов на дом входит в перечень услуг вашего врача. Но определять, есть ли необходимость ехать на вызов, врач будет по медицинским показаниям", — говорится в сообщении.

Как уточняется, медик может предоставить пациенту консультацию по телефону, или пригласить его приехать в амбулаторию. При этом удаленность места пребывания пациента от медицинского учреждения не является причиной для отказа врача приехать на вызов.

В Украине со 2 апреля стартовало подписание деклараций с семейными врачами, которых украинцы могут самостоятельно выбрать и заключить с ними договор. Минздрав сообщил, что в первый день таким правом воспользовались 12500 граждан Украины.