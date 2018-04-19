Украинцев некому лечить - все наши медики давно в Польше

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Многие украинские специалисты разбежались в разные страны. Туда, где надеются наконец-то ощутить свою востребованность и значимость, которая к тому же будет достойно оплачена. Профессия врача востребована во всем мире, и близлежащий к Украине сосед — Польша — не исключение. Там рады украинским специалистам и предлагают им достойные зарплаты и условия труда.

Как сообщило издание Rzeczpospolita, Министерство здравоохранения Польши работает над тем, чтобы для врачей из-за восточной границы Польши, особенно из Украины, отменить процедуру нострификации (подтверждения — Ред.) диплома. Для этого чиновники предлагают внести соответствующие изменения в законодательство.

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В польском Минздраве отмечают, что сейчас работа в этом направлении находится на начальном этапе, однако добавляют, что упрощение подтверждения квалификации могло бы стать решением проблемы хронической нехватки врачей в Польше. Дефицит кадров возник в стране из-за того, что польские медработники уезжают работать в более богатые страны Европейского союза.

Издание также отмечает, что сегодня самой многочисленной национальной группой, которые практикуют медицину в Польше, являются украинцы. Право на медицинскую практику имеют 314 человека из 1142 иностранцев, что составляет 36%. Вторая по численности белорусская группа вдвое меньше – 138 человек.

Кого ищут

Нехватка квалифицированных медицинских специалистов давно ощутима во всех отраслях польской медицины, а число практикующих семейных врачей в соотношении с количеством жителей здесь одно из самых низких в странах ЕС. Кроме того, тысячами исчисляется нехватка медсестер.

В первую очередь Минздрав Польши заинтересован в младшем медицинском персонале, для которого вообще не проводится процедура подтверждения (нострификации) диплома о высшем образовании. Такой интерес связан с тем, что почти половина медсестер достигли пенсионного возраста. Речь идет о 73 тыс. пенсионерок из 220 тыс., которые в любой момент могут выйти на пенсию.

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Высокий спрос в польских медицинских учреждениях на хирургов, анестезиологов, кардиологов, терапевтов, гинекологов, урологов, стоматологов и педиатров.

Поэтому в трудоустройстве врачей в Польше также ожидаются упрощения процедур. В то же время обязательным требованием к иностранным работникам останется свободное владение польским языком. В правительстве Польши убеждены, что знание языка необходимо для того, чтобы медик смог эффективно оказывать медицинскую помощь и понимать своих пациентов.

Сколько зарабатывает врач в Польше

Зарплата врачей в Польше соответствует их социальной значимости, а организация системы здравоохранения в стране такова, что доктора защищены от всех превратностей медицинской практики, с которыми сталкиваются их коллеги на территории Украины.

Вопрос заработной платы в большинстве случаев решается индивидуально: сумма зависит от места работы и квалификации врача. Так, зарплата врача-стоматолога независимо от опыта работы начинается от 4500 евро, а обычный специалист со стажем может получать 3000 евро в месяц.

Ночные дежурства здесь оплачиваются отдельно, как бонус к ставке, от $125 до $870 за одно дежурство. Стаж играет немаловажную роль, поскольку за выслугу лет идет неплохая надбавка: 10% — при 10-летнем стаже работы и 20% — при 20-летнем.

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Начинающий врач без опыта работы получает $1255 в месяц. Средняя зарплата семейного врача составляет около $2000 в месяц. В основном семейные врачи со стажем работы зарабатывают свыше $2700 в месяц. Заведующий отделением — от $3600. Анестезиолог получает от $6000-9000 в месяц. Средняя зарплата фельдшеров колеблется от $1000$ – 1250.

Но опять же еще стоит учитывать количество ночных смен и стаж.

Медсестры могут рассчитывать на зарплату от $900.

Конечно, если сравнивать зарплаты, которые платят медикам в Польше с украинскими зарплатами, то преимущества очевидны.

Что же касается расходов на жизнь в Польше, то аренда однокомнатной квартиры, коммунальные услуги и интернет обойдутся в среднем в около $649 в месяц. На питание одного человека, если готовить самостоятельно, в месяц будет уходить примерно $150. Проезд в городском транспорте обойдется в $30 в месяц.

Элементарный арифметический подсчет показывает, что если средний заработок врача составит около $2000 в месяц, а средний расход $829, то чистый доход составит $1171 в месяц.

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Украинцев уже некому лечить

Мотивы врачей, покидающих Украину, очевидны. По данным Госстата, сегодня самая низкая зарплата в стране у медсестер и врачей — около 3 тыс 700 грн. Естественно, что никакие кампании "живи и работай в Украине", которые проводит Госслужба занятости, вопрос с массовым исходом врачей за границу не решат.

Украина уже испытывает острую нехватку медицинских работников. По данным главы профильного парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, за последние два года страну покинуло почти 70 тысяч медиков.

"В общем дефицит врачей у нас насчитывает 40 тысяч человек, среднего медперсонала — 20 тысяч. В частности, не хватает 2000 семейных врачей, каждый из которых должен обслуживать 2000 граждан. Таким образом уже сегодня почти 4 миллиона украинцев не смогут найти себе семейного врача и не будут иметь возможности получить бесплатное направление к узким специалистам", — написала Богомолец на своей странице в Facebook.

В свою очередь исполняющая обязанности главы украинского Минздрава Ульяна Супрун назвала мифом информацию об уехавших 70 тысячах медицинских работников.

Согласно реестру медицинских работников Украины, с 2014 года по сегодняшний день в стране зарегистрировано до 186 тысяч врачей, утверждает Супрун. Также она сообщила, что общее количество медицинского персонала в Украине уменьшилось на 16 тысяч человек за четыре года, некоторые из которых прекратили работу из-за отсутствия потребности в части медперсонала после сокращения общего количества койко-мест.

"По данным Федерации работодателей Украины по данным на 10 лет назад в медицинской отрасли целиком работало 1 миллион 270 тысяч человек. Это не только врачи, средний и младший медицинский персонал, но и совокупность работников всех смежных служб, которые обеспечивают деятельность отрасли. На данный момент, по данным той же Федерации, это количество работающих в медицинской отрасли уменьшалось до 800 тысяч. Что касается врачей, то десять лет назад в Украине их насчитывалось 200 тысяч. На данный момент это число, по разным данным, составляет 140-160 тысяч — достоверной информации нет. Таким образом за десять лет мы уже потеряли около 40 тысяч врачей, которые либо ушли из профессии, либо эмигрировали. Согласно данным Украинской ассоциации семейных врачей, в Украине насчитывается на сегодня 12,5 тысячи семейных врачей. И это в 2-2,5 раза меньше, чем необходимо согласно нормативной нагрузке. Кроме того, в сельской местности, где медицина представлена только первичным звеном, семейные врачи на 70% — это люди предпенсионного или пенсионного возраста, которые не сегодня-завтра уйдут из профессии. Все идет к тому, что, учитывая дискриминационную кампанию, которую проводит наш Минздрав, по отношению к врачам, к медицинскому образованию, низкие зарплаты и агрессивную рекрутинговую кампанию наших западных соседей, Украина не сможет покрыть кадровый дефицит медицинских работников в ближайшие 10 лет", — сказал РИА Новости Украина ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

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