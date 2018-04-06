В Киеве повторно избили врача, рассказавшего о коррупции в медицине

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Возле киевского диагностического центра в пятницу, 6 апреля, неизвестные жестоко избили врача Юрия Лиску; это уже второе нападение на мужчину, который открыто заявил о коррупции в медицине. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на слова потерпевшего.

Как уточняется, в 11:50 Лиска шел на работу. На территории филиала №2 КП "Киевский диагностический центр" (КДЦ) Деснянского района к нему подошли двое молодых людей на вид до 25 лет.

"Они пристально смотрели на меня, а когда поравнялись, один из них замахнулся, чтобы ударить меня рукой в висок, но я вовремя среагировал и удар пришелся по скуле. В результате я получил рассечение. Затем эти двое, по виду типичные "титушки", начали меня избивать, при этом один из них сказал, "если ты не заткнешься, мы тебя убьем", — рассказал пострадавший врач.

"Обозреватель" Избитый Юрий Лиска

Мужчину избивали несколько минут, позже у него диагностировали перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рассечение мягких тканей.

"Возможно, медика избивали бы дольше, если бы не двое прохожих, молодых парней. Ребята погнались за нападавшими и догнали их, однако молодчики применили газовый баллончик, после чего скрылись", — отмечает издание.

После происшествия Лиска позвонил в "скорую" и полицию. Карета "скорой" помощи приехала через пять минут, а вот полицию, по его словам, пришлось ждать более часа.

"В 11:54 я позвонил на 102 и сообщил, что меня избили и угрожали убить, но полиция все не приезжала. Где-то в 12:40 я позвонил повторно и только после этого полицейские приехали. На часах к тому моменту было 13:07", — сказал медик.

Пострадавший добавил, что, когда он сообщал о нападении на него осенью 2017 года, на место происшествия в течение 7-10 минут тогда приехали пять экипажей полиции. Почему правоохранители так долго ехали в этот раз, врач не знает.

Врач считает, что повторное нападение произошло после того, как он накануне побывал на приеме у главы Деснянской районной администрации Геннадия Заболотного, где передал заявление о бездействии и невыполнении предписаний Апелляционного суда г. Киев чиновниками РГА и руководством КДЦ Деснянского района.

В феврале 2018 года суд постановил возобновить на работе Лиску, также администрация КДЦ Деснянского района обязана выплатить медработнику зарплату за время вынужденного прогула.

"На работе меня возобновили с проблемами, а заработную плату до сих пор не выплатили", — добавил врач.