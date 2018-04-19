Хозяйке на заметку. Как не ошибиться с выбором семейного врача?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

2 апреля в Украине стартовала общенациональная кампания "Выбери своего врача". За период действия кампании уже более 150 тысяч украинцев выбрали врачей и подписали с ними декларации. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она также напомнила, что в рамках кампании "Выбери своего врача", пациенты могут подписать декларацию с врачом любого медицинского учреждения — не обязательно по месту прописки.

Супрун также отметила, что отказать в подписании декларации врачи могут только по двум причинам: заведение еще не подключено к электронной системе здравоохранения или все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов.

Читайте также: Власти взялись за деньги заробитчан: купи стаж — получи пенсию

Насколько удачно началась кампания по выбору врача, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока.

(текст публикуется на языке оригинала)

150 тисяч підписаних декларацій з лікарями за 5 днів — в масштабах країни небагато чи це хороший результат для початку кампанії?

— Дійсно, кампанія розпочалася, дуже багато людей зареєструвалися ще в тестовому режимі, тобто до старту кампанії, і в практичному режимі вони почали реєструватися зараз. Так, було багато таких технічних моментів — хто має реєструвати, як має реєструвати, але сподіваюся, що найближчим часом ця ситуація буде вже традиційною, і люди зможуть в спокійному режимі знайти собі лікаря, який буде опікуватися їх здоров'ям і здоров'ям їх родин.

РИА Новости Украина Медреформа пошагово: как подписать декларацию со своим врачом. Инфографика

Які поради можете дати щодо того, як обрати собі лікаря? Де його шукати?

— Перш за все, в житті кожної людини бувають ситуації, коли треба звертатися до лікаря, чи це якась довідка, чи це профілактичний огляд, чи це консультація з приводу хвороби. І у спілкуванні з лікарем, якщо цей лікар вам сподобався, якщо ви розумієте або відчуваєте, що це та людина, з якою вам буде комфортно працювати, опікуватися вашим здоров'ям, то треба вибирати так. Чи можна, безумовно, дивитися на професійні сайти з інформацією про лікарів, де можна прочитати про досвід лікаря, про його компетенції, результати роботи, і також ніхто не забороняв послухати інформацію від ваших друзів, знайомих, сусідів, які вже мали можливість спілкуватися з сімейним лікарем.

Що потрібно для того, щоб підписати пацієнту декларацію з лікарем? Чи потрібно заздалегідь записатись на прийом? Які документи потрібні?

— Необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, бажано мати зареєстровану електронну адресу, мобільний телефон, але якщо цього немає, то також не є проблемою, просто електронна пошта і телефон потрібні для того, щоб зв'язуватись з пацієнтом.

Читайте также: Почему Гройсман никуда не уйдет

Наголосимо також, що сімейні лікарі або терапевти зараз відіграватимуть провідну роль у спілкуванні з іншими фахівцями, адже людина може потрапити до фахового спеціаліста тільки через сімейного лікаря.

— На сьогоднішній момент людина може потрапити на прийом до фахового спеціаліста і напряму, і це буде тривати, як мінімум, декілька років, до того часу, як ефективно запрацює інститут сімейного лікаря. А вже після того — так, дійсно, буде прийнята така тактика, коли до фахового спеціаліста треба буде отримати направлення від вашого сімейного лікаря.