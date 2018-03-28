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    Киев

    В Киеве водитель с пистолетом напал на медиков

    (обновлено: )9312
    Как отмечается, водитель отказался пропустить карету скорой помощи. В ответ на замечание медиков он вышел из машины, вытащил водителя скорой, повалил на землю и начал избивать.
    В Киеве произошло нападение на медиков
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Киеве водитель легкового автомобиля напал на бригаду скорой помощи. Факт происшествия подтвердили в полиции Киева.

    Как сообщает dtp.kiev.ua, медики направлялись на вызов по адресу ул. Зодчих, 80а — жители дома сообщили, что в подвале находится человек, не подающий признаков жизни. Однако доехать по адресу не смогли — проезд перегородил припаркованный автомобиль Toyota.

    Водитель отказался пропустить карету скорой помощи. В ответ на замечание медиков он вышел из машины, вытащил водителя скорой, повалил на землю и начал избивать.

    Медики также сообщают, что в руках у напавшего был пистолет, однако он не успел им воспользоваться.

    Напомним, под Винницей Mercedes врезался в скорую помощь, которая приехала на ДТП.

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