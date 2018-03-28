В Киеве водитель с пистолетом напал на медиков

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Киеве водитель легкового автомобиля напал на бригаду скорой помощи. Факт происшествия подтвердили в полиции Киева.

Как сообщает dtp.kiev.ua, медики направлялись на вызов по адресу ул. Зодчих, 80а — жители дома сообщили, что в подвале находится человек, не подающий признаков жизни. Однако доехать по адресу не смогли — проезд перегородил припаркованный автомобиль Toyota.

Водитель отказался пропустить карету скорой помощи. В ответ на замечание медиков он вышел из машины, вытащил водителя скорой, повалил на землю и начал избивать.

Медики также сообщают, что в руках у напавшего был пистолет, однако он не успел им воспользоваться.

Напомним, под Винницей Mercedes врезался в скорую помощь, которая приехала на ДТП.