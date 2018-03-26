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    В Киеве медикам удалось спасти девушку, пытавшуюся покончить с собой

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    По информации СМИ, попытку суицида вовремя заметил сожитель девушки, который вызвал "скорую". Кровотечение удалось остановить. Сейчас на месте работают полицейские.
    В Киеве девушка пыталась совершить суицид
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина.  В Киеве на улице Александра Архипенко в одной из квартир девушка пыталась покончить с собой,  сообщает "Киев. Оперативный" в Facebook.

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    "К счастью, это вовремя заметил ее сожитель и вызвал "скорую". Кровотечение удалось остановить. Сейчас на месте работают полицейские, причины такого поведения девушки выясняются", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Терновском районе Кривого Рога обнаружили тело молодого человека, 19-летнего военнослужащего. По предварительной версии, парень совершил самоубийство.

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