В Киеве медикам удалось спасти девушку, пытавшуюся покончить с собой

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Александра Архипенко в одной из квартир девушка пыталась покончить с собой, сообщает "Киев. Оперативный" в Facebook.

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"К счастью, это вовремя заметил ее сожитель и вызвал "скорую". Кровотечение удалось остановить. Сейчас на месте работают полицейские, причины такого поведения девушки выясняются", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Терновском районе Кривого Рога обнаружили тело молодого человека, 19-летнего военнослужащего. По предварительной версии, парень совершил самоубийство.