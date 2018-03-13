В Кривом Роге совершил суицид 19-летний военный

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Терновском районе Кривого Рога обнаружили тело молодого человека, 19-летнего военнослужащего.

По предварительной версии, парень совершил самоубийство.

Тело парня нашли местные жители. Очевидцы случившегося вызвали правоохранителей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Терновского отделения полиции. Тело умершего парня направили на судмедэкспертизу. Как оказалось, он проходил службу в одной из воинских частей Кривого Рога, сообщает Первый.Городской.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.