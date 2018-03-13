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    Происшествия

    В Кривом Роге совершил суицид 19-летний военный

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    Сообщается, что тело 19-летнего парня нашли местные жители. Очевидцы случившегося вызвали правоохранителей.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. В Терновском районе Кривого Рога обнаружили тело молодого человека, 19-летнего военнослужащего.

    По предварительной версии, парень совершил самоубийство.

    Тело парня нашли местные жители. Очевидцы случившегося вызвали правоохранителей.

    На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Терновского отделения полиции. Тело умершего парня направили на судмедэкспертизу. Как оказалось, он проходил службу в одной из воинских частей Кривого Рога, сообщает Первый.Городской.

    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в зоне АТО еженедельно совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих.

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