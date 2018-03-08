В Одесской области пятиклассник совершил суицид

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 8 марта, в селе Шевченково Килийского района Одесской области ученик 5-го класса одной из школ покончил с собой. По предварительным данным, утром ребенок отправился поздравлять с праздником бабушек и теть с праздником, а к обеду вернулся домой испачканным, сообщает "Бессарабия INFORM".

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Мать мальчика поругала его за неопрятный внешний вид и отправилась на работу, а вернувшись вечером домой, обнаружила сына умершим.

По данному факту полицией открыто уголовное производство. Проводится проверка. Односельчане характеризуют семью, в которой произошло горе, как благополучную.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за содействие совершению самоубийства, в том числе через социальные сети.