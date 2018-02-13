наверх
13.02.201820:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Под Киевом женщина зарезала мужа и выдала все за суицид

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (260)

    (обновлено: )206
    Во время очередной семейной ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь своему супругу. После чего, испугавшись, она вложила орудие убийства в руки покойнику.
    Убийство мужчины под Киевом
    ГУ НП в Киевской области/Facebook

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Женщина убила мужа в селе Великополовецком Сквирского района Киевской области и представила полицейским случившиеся как самоубийство, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции.

    Убийство произошло во время ссоры между супругами.

    Женщина с ножом
    62ИНФО
    Суровые годы. Женщины вытесняют мужчин из криминала

    "Во время очередной семейной ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь своему обидчику. После чего, испугавшись, вложила орудие убийства в руки покойнику", — сказано в сообщении.

    Позже женщина признала свою вину, так как при выяснении обстоятельств происшествия она начала путаться в показаниях. По ее словам, таким образом она хотела избежать пыток, унижений и обид со стороны мужчины, злоупотреблявшего спиртным.

    Ей объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. 

    Ранее женщина во время совместного распития алкогольных напитков убила родную сестру, инцидент произошел в селе Осиповка Одесской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили в Варшаве
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко на переговорах в Минске.
    Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?