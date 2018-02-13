Под Киевом женщина зарезала мужа и выдала все за суицид

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Женщина убила мужа в селе Великополовецком Сквирского района Киевской области и представила полицейским случившиеся как самоубийство, сообщает во вторник пресс-служба областного управления Нацполиции.

Убийство произошло во время ссоры между супругами.

"Во время очередной семейной ссоры женщина схватила кухонный нож и нанесла им удар в грудь своему обидчику. После чего, испугавшись, вложила орудие убийства в руки покойнику", — сказано в сообщении.

Позже женщина признала свою вину, так как при выяснении обстоятельств происшествия она начала путаться в показаниях. По ее словам, таким образом она хотела избежать пыток, унижений и обид со стороны мужчины, злоупотреблявшего спиртным.

Ей объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее женщина во время совместного распития алкогольных напитков убила родную сестру, инцидент произошел в селе Осиповка Одесской области.