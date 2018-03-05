Закон о наказании за склонение к суициду подписан президентом

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за содействие совершению самоубийства, в том числе через социальные сети, сообщается в понедельник на сайте Верховной Рады.

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Парламент принял закон 8 февраля 2018 года, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. В строке прохождения документа на официальном сайте парламента указано, что "закон возвращен в Раду с подписью президента Украины 5 марта".

За доведение до самоубийства или до попытки самоубийства законом предусмотрена ответственность в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок.

В последнее время в социальных сетях распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних. Ранее начальник столичного управления киберполиции Нацполиции Украины Сергей Крапива сообщал, что правоохранители Киева заблокировали более 500 так называемых "групп смерти" в интернете и более 200 их кураторов, деятельность которых направлена против подростков.

По информации авторов закона, Украина входит в десятку стран с наивысшим уровнем самоубийств. Ранее привлечь к уголовной ответственности подозреваемого было невозможно из-за отсутствия в Уголовном кодексе Украины ответственности за действия, которые побудили человека совершить самоубийство. Депутаты в пояснительной записке к документу отмечали, что учитывая мировую тенденцию к росту преступности в Интернете и появлению нового способа доведения до самоубийства, необходимо внести изменения в уголовное законодательство Украины.