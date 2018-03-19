Медики рассказали о состоянии госпитализированного актера Гаркалина

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Советский и российский актер, народный артист России Валерий Гаркалин все еще остается в больнице в отделении острых эндотоксикозов в состоянии средней степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

"Вечером и утром (температура — ред.) 36,7, состояние средней тяжести, так же в отделении острых эндотоксикозов", — сообщила собеседница агентства.

В конце февраля стало известно, что Гаркалин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Дочь артиста Ника рассказала РИА Новости, что ее отец был госпитализирован с диагнозом воспаление легких. Позже он был переведен из экстренной реанимации в общую.

Как отмечали СМИ, 63-летнему Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.

Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

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