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    Медики рассказали о состоянии госпитализированного актера Гаркалина

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    По данным НИИ имени Склифосовского, Валерий Гаркалин все еще остается в больнице в отделении острых эндотоксикозов в состоянии средней степени тяжести.
    Актер Валерий Гаркалин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Советский и российский актер, народный артист России Валерий Гаркалин все еще остается в больнице в отделении острых эндотоксикозов в состоянии средней степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

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    "Вечером и утром (температура — ред.) 36,7, состояние средней тяжести, так же в отделении острых эндотоксикозов", — сообщила собеседница агентства.

    В конце февраля стало известно, что Гаркалин находится в реанимации в тяжелом состоянии. Дочь артиста Ника рассказала РИА Новости, что ее отец был госпитализирован с диагнозом воспаление легких. Позже он был переведен из экстренной реанимации в общую.

    Как отмечали СМИ, 63-летнему Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль.

    Гаркалин известен работами в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".

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