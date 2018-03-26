Медики "Охматдета" подозреваются в присвоении лекарств на 8 млн гривен

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КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. По процессуальному руководству Киевской местной прокуратуры объявлено о подозрении семерым работникам "Охматдет" по фактам присвоения лекарственных средств в особо крупных размерах.

"Досудебным расследованием установлено, что заведующий аптечным складом путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн. грн. Кроме того, в рамках указанного уголовного производства местной прокуратурой сообщено о подозрении 6 старшим медицинским сестрам отделений НДСБ «Охматдет», которые будучи материально ответственными лицами и наделенными полномочиями по возможности получения, хранения и контроля препаратов, обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн. грн", — сообщает прокуратура Киева.

По результатам предварительного расследования заведующему аптечным складом сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Шестерым старшим медицинским сестрам отделений сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2,3,4 ст. 191 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала руководителя строительной компании по подозрению в причастности к присвоению 10 миллионов гривен (380,4 тысячи долларов) бюджетных средств.