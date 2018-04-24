Киевлян предупредили о росте тарифов на вывоз мусора

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Тарифы на вывоз мусора в Киеве могут вырасти на 33-42%, сообщают Вести со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия "Киевкоммунсервис".

"В связи с повышением цены на горюче-смазочные материалы и увеличением размера минимальной заработной платы, а также с целью обеспечения бесперебойного и своевременного предоставления услуг по вывозу бытовых отходов предприятием поданы на утверждение в установленном законодательством порядке новые, увеличенные, экономически обоснованные тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов", — говорится в сообщении.

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Стоимость вывоза мусора для населения может подорожать до 99,7 грн с НДС за 1 кубометр (+34%), для бюджетных организаций — до 106,36 грн (+33,2), для других потребителей — до 131,63 грн (42%). До 30 апреля в предприятии ожидают замечания и предложения.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие "Киевпасстранс" планирует повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля.