Эксперт: в повышении тарифа на газ нет здравого смысла

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Международный валютный фонд заявил, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования. Об этом сообщает Reuters.

В МВФ напомнили, что в 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, однако невыполнение правительством решений заморозило кредитование от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года.

Отмечено, что в Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ, на фоне проведения в 2019 году президентских и парламентских выборов. Текущая программа Фонда также заканчивается в марте 2019 года.

Сейчас Кабмин определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной 30 марта. Так, цены на газ для населения правительство пока поднимать не собирается.

Каковы шансы, что правительство передумает, и все-таки цена на газ поднимется, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам экономики Владимир Коновальчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Міжнародний валютний фонд заявив, що Україна повинна виконувати обіцянки щодо погодження цін на газ з ринковими в рамках програми Питання більше економічне чи політичне?

— Тут воно і економічне, і політичне одночасно. Звичайно, що ціни на газ впливають на економіку, але політичні моменти теж на них впливають звичайно ж.

Якщо ціну на газ для населення підвищать загалом до 7200 грн без ПДВ, як цього вимагає МВФ, наскільки зросте фінансове навантаження на населення та підприємництва, і який це вплив матиме на економіку загалом?

— Негативний, звичайно ж. Я не думаю, що зараз на це уряд буде йти, особливо перед виборами, тобто тут є дуже великі політичні ризики, на мою думку. Це складне доволі питання, багато хто про нього говорив, якщо коротко, то я не думаю, що зараз будуть якісь серйозні зміни.

Що в нас із боргами відбувається, цього року ніби встигаємо погасити всі виплати, всі борги? До кінця року без позик від міжнародних кредиторів, і МВФ зокрема, протягнемо?

— Я думаю, що так. Буде залежати звичайно що від зростання економіки, яке воно буде. Зараз прогнозується десь від 2 до 3%, в принципі зростання у нас є, хоч і невисоке.

Я взагалі вважаю, що сідати на ці кредити і залежати від них – це не, скажімо так, не в інтересах нашої країни, якщо чесно. Хоча багато з вимог, я не говорю про цю вимогу щодо газу, а взагалі інші деякі вимоги в принципі мають сенс, і вони співпадають зі здоровим глуздом, а щодо газу – це окреме питання.

Воно окремо обговорюватиметься? Чи піде МВФ в черговий раз нам на поступки?

— Я думаю, що з ними можна буде домовитись завжди. Їм цікаво давати ці кредити, хоч вони і багато вимог виставляють. Тут треба мати свою голову на плечах, деякі з них мають сенс, деякі з них не мають сенсу, тобто треба мати свою голову на плечах, аналізувати, дивитися, що буде корисно для нашої економіки, а що буде некорисно для нашої економіки.

А щодо цін на газ, наприклад, от мені здається, що ненормальна ситуація, якщо от ви маєте, наприклад, офісну будівлю, а рядом стоїть неофісна будівля — різні тарифи, і для бізнесу це дуже складно, нежитлове приміщення буде платити набагато більший тариф.

Дуже високий тариф, між іншим, і часто він вищий, ніж в деяких розвинених країнах, де доходи населення набагато вищі. Тобто тарифи, звичайно, мають бути більш-менш однакові для всіх – це в принципі здоровий глузд, однак це не означає, що населення повинно платити ще більше, тому що комунальні витрати, особливо на опалення, дуже сильно здорожчали, дуже сильно, і вони вже і так зараз не менші, ніж в тих же США, наприклад. Я не бачу раціонального зерна.

Що корисно і що некорисно для української економіки — поясніть, у плані кредитів? Якщо цього року ми впораємось із кредитними зобов’язаннями, що буде 2019, адже ми знаємо, що починається період погашення суттєвої кількості заборгованостей, тіла кредитів?

— Я думаю, що Україна буде їх сплачувати, але знов-таки сідати на голку кредитів – це не та стратегія, якої повинні ми дотримуватись. Подивіться на Грецію або подивіться на інші країни, які в свій час понабирали занадто багато кредитів.

По-перше, ці кредити даються одними бюрократами для інших, тобто одні бюрократи беруть в інших бюрократів якісь кошти, а потім розплачуватись треба всім через 10 років чи через там енну кількість років. І потім влада помінялась, і всі один на одного будуть показувати пальцями, так, як це відбулося в Греції, наприклад. Хтось там понабирався їх, а потім це вже проблеми абсолютно інших людей – це абсолютно неприйнятно, на мою думку.

А реформи і так треба робити, реформи треба робити, наприклад, знімати мораторій, відкривати ринок землі, хоч це серед певних верств населення не популярно, тому що існує уже багато міфів, що там хтось прийде, забере цю землю. Наприклад, в вимогах МВФ така вимога є. Вона розумна, і її треба робити і так, і без кредитів, певні реформи, які є в їх вимогах, робити треба і без вимог МВФ.

А ще боротьба із корупцією, зокрема створення антикорупційного суду, а ще пенсійна реформа, точніше наповнення пенсійного бюджету, що скажете з цього приводу, адже ці вимоги ми поки що також не виконуємо?

– Зрозуміло, що треба боротися з корупцією, але корупція – це похідна, на мою думку, багато в чому, дуже багато говорять про корупцію в нас абсолютно на всіх ефірах, всіх каналах, дуже багато експертів, людей про це говорять, всі говорять, але, на мою думку, це багато в чому корупція – це похідна від бюрократії.

У нас настільки все в країні зарегульовано і настільки складно, що інколи швидше і простіше вирішувати це неофіційним шляхом, особливо для деяких представників бізнесу, які стикаються з реальними проблемами. А якщо не буде державних перепонів, різного роду бюрократії, я думаю, що це дуже сильно вплине на зменшення корупції. Це зрозуміло абсолютно.

Жодний фонд, і МВФ зокрема, не ставлять перед Україною вимогу боротися з бюрократією, чому?

– Тому що не до кінця розуміють, це ж сидять собі люди в кабінетах, щось пишуть. Вони часто повторюють один одного, що хтось писав якісь доповіді там 10-15 років назад, це копіюється і вставляється в главі «Рекомендації». Треба розуміти, як це все робиться.

Диявол завжди в деталях, як кажуть англійці, тому треба дивитися на деталі. А у нас дуже все зарегульовано в Україні, дуже сильно, дуже велика бюрократія, і контролі капіталу існують, Національний банк, який стримує зростання економіки, на мою думку, багатьма своїми регуляціями, і інші речі.

Треба зменшувати бюрократів, треба зменшувати різного роду перешкоди для бізнесу, навпаки – створювати умови… Звичайно, корупція повністю до нуля не зведеться, але це суттєво може її зменшити, я думаю.

Напомним, по мнению экономиста Олега Пендзина, цена вопроса повышения цены на газ для населения – не очередной транш от МВФ, а общий рейтинг Украины, необходимый для привлечения средств на международных валютных рынках.