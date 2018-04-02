Почему МВФ изменил свое мнение об Украине?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Несмотря на низкий уровень доходов, Украина не считается бедной страной. Так, в исследовании МВФ о макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах сказано, что Украина не включена в эту группу. При этом по уровню доходов на одного гражданина Украина попадает в перечень именно бедных стран. По другим же параметрам, таким как структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования, она относится к странам с развивающейся рыночной экономикой.

В этом же отчете МВФ, тем не менее, сказано, что доходы в Украине на душу населения упали на 14% с 2014 года. Это произошло из-за начала конфликта на Донбассе.

Как оценка МВФ повлияет на дальнейшее сотрудничество с Украиной, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам экономики Владислав Зимовец.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Який зараз рівень валового доходу на душу населення в Україні?

— Це трохи більше ніж 2 000 доларів по поточному курсу, якщо брати курс іноземної валюти до гривні, то такий у нас рівень доходу, і міжнародні експерти цей рівень використовують для міжнародних порівнянь, і, відповідно, ми попадаємо у країни з низьким рівнем доходів, якщо дивитися на цей рівень формально.

Що Україні дає те, що МВФ не включив Україну до переліку бідних країн?

— Я цю доповідь прочитав. Взагалі-то цей список бідних країн розробляється з 2014 року. Для чого він потрібен? Щоб МВФ виробив свою політику стосовно бідних країн і застосовував відповідний інструментарій. Так от, Україна по формальним ознакам, по рівню доходу, відповідає рівню бідних країн, тому що там є поріг, нижче якого країна вважається бідною, це по поточному курсу є 2 700 доларів на 2016 рік. Але по всім іншим ознакам Україна не відповідає країнам бідним, які переважно — з аграрною економікою, низьким рівнем освіти, особливо, початкової, інших всіх речей. Тому в цій доповіді проблеми зниження доходів вони пов'язують з військовим конфліктом і падінням ВВП на 14% впродовж останніх чотирьох років.

Те, що Україна не потрапила до списку бідних країн, це дає якісь переваги в співробітництві з МВФ?

— Це дає нам переваги в тому, що до України будуть відноситися як до країни не з таким високим рівнем ризику, як бідні країни, відповідно, інструментарій буде більш… скажімо так, ризики, які бачить в Україні МВФ є меншими, ніж ризики, пов'язані з бідними країнами. Вірогідність того, що Україна не відповідатиме за своїми зобов'язаннями, наразі менше, ніж у країн, як і потрапляють в групу бідних країн, і не більше того.

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Який рівень доходів на одного громадянина повинен бути в країні з ринковою економікою?

— Є номінальні і є реальні доходи. Якщо ми будемо говорити по паритету, то тут ми нічого не порахуємо, бо це буде складно. А по номінальних доходах, на мій погляд, оці класифікації Світового банку, це від 10 тисяч доларів на душу, це вже є група країн з середнім рівнем доходів, і, відповідно, і наші дослідження, які ми проводимо у нас в інституті, ми орієнтуємося на цей рівень. Починаючи з цього рівня країна вже по-іншому може відповідати за своїми зобов'язаннями і відповідним чином запозичувати кошти, розвивати фінансову систему. Цей рівень є таким орієнтовним. У нас зараз 2 300 доларів, то в чотири рази треба підвищити рівень доходів по курсу і тоді ми перейдемо в цю групу.

А до 2014 року який був у нас рівень доходів? Як він змінився?

— По номінальному курсу, по купівельний спроможності, він впав набагато більше, ніж по паритету, тому що внутрішні ціни зростали повільніше, ніж валютний курс. Але якщо ми по курсу візьмемо, то приблизно вдвічі можна сказати, що стиснення відбулося. Тобто зменшилося вдвічі. Але знову ж таки, це проблема, переважно, в підрахунку і у валютному курсу. Тобто знецінення гривні було основним чинником, який змістив Україну з групи країн більш-менш достойних в групу країн, ну, вона балансувала на рівні країн з низькими доходами по різних рейтингах, Світовий банк все ж її ставив в групу країн з середніми доходами, а МВФ вагався, він думав — чи так, чи так. На межі.

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Які сильні сторони має Україна, які допоможуть їй підвищити дохідність і вийти зі списку бідних країн? dp.vgorode.ua Тренд дня, Hyperloop: "Новый бред за бюджетные деньги"

— Основна сильна сторона — це можливості зростання експорту до ЄС. І не сировинного, а високотехнологічного, або якщо не високо, то хоча б середьнотехнологічного, що дасть можливість розвернути наш потенціал і освітній, і науковий, і так далі, і рухатися в цьому напрямку. Тому що аграрний експорт підтримує платіжний баланс, але це просто проміжний період. Аграрний експорт потрібен для того, щоб нагромадити капітал і розвивати на цій основі вже більш високі технології і просуватися поступово далі. Від працьовитості українського народу, від спроможності використати ці можливості, які відкриває Угода про асоціацію і буде залежати те, чи скористається країна цими можливостями. Це вже питання істориків, ми подивимося, як буде.

Співробітництво з іншими країнами чи міжнародними фінансовими інституціями на кшталт МВФ, може допомогти?

— МВФ допомагає підтримувати платіжний баланс, але ті реформи, які нам пропонує робити МВФ, ставить у вимоги стосовно надання чергових траншів, вони не завжди відповідають внутрішньому баченню суспільства, політиків, як це повинно розвиватися, і викликає суперечності у відносинах. Тому позитив від цього лише в тому, що продовження співпраці з МВФ це є сигнал для світових фінансових ринків, що Україна є більш-менш надійною. Це тільки іміджевий аспект і не більше. Грошей, які необхідні для розвитку економіки, МВФ ніколи не дасть, бо всі 16 мільярдів, які передбачені програмою, це смішно для тих обсягів економіки та інвестицій, які потребує Україна. Бо це є не десятки, а сотні мільярдів євро, які необхідні для модернізації країни натепер.

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Чи можемо ми обернути свої внутрішні проблеми на нові можливості? В Китаї була дешева робоча сила, слабка нацвалюьа, але вони зробили це перевагою.

— Я думаю, що обов'язково вийде, тому що зараз є такий тренд, починає розвиватися обробна промисловість, машинобудування, в суспільстві є розуміння того, що лише цим шляхом Україна може досягнути успіху. І я хотів би ще підкреслити той момент, що можливості ці сировинні, попередні індустріальні уклади, вони вже контролюються олігархічними групами, і входження нового бізнесу туди — дуже ускладнене, тому вже автоматично розвиток буде здійснюватися в тому напрямку, в якому ми з вами говоримо. Це є і висококваліфікована робоча сила, робочої сили зараз відчувається величезний дефіцит, підвищується зарплата, тому що є конкуренція між Україною і Європою стосовно використання висококваліфікованої робочої нашої сили, і це є добре, бо ми таким чином будемо підвищувати рівень оплати праці, а рівень оплати праці буде тягнути за собою підвищення того, з чого ми з вами починали, це ВВП на одну особу, бо занижений ВВП — не тільки через валютний курс, а також через занижену вартість робочої сили, через ухилення від оподаткування, офшоризацію економіки і так далі.

К слову, кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что государственная политика несет угрозу украинской экономике. По его мнению, украинские структуры для привлечения инвестиций — бутафорные, и если власти начнут действительно защищать инвестора, то Украина за год получит больше инвестиций, чем за все время независимости.