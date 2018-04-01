Эксперт: Новая программа с МВФ - единственный выход для Украины

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Кабмин решил не повышать цены на газ для населения до 1 июня. Повышения цен на газ требует постановление Кабинета Министров от 22 марта 2017 года.

Согласно документу, стоимость топлива рассчитывается на базе импортного паритета: это средняя цена импортного газа за определенный период. Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года, но отложило дату публикации на неопределенный срок, поскольку сначала решили согласовать механизм определения стоимости голубого топлива с МВФ.

Соответственно, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня 2018 года изменится и останется на уровне 4942 грн за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов — 6958 грн за тыс. куб. м.

Повышение цен на газ для населения до "рыночного уровня", а также создание Антикоррупционного суда — это два главных требования МВФ, выполнение которых необходимо для предоставления нового транша.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года в размере одного миллиарда долларов, однако кредит до сих пор не выделен.

В случае поднятия цен на газ для населения на 18%, расходы госбюджета на субсидии увеличатся с 70 млрд грн до 90-100 млрд. грн. Государственную помощь на оплату услуг ЖКХ станут получать до украинских 90% семей.

В то же время, отказ правительства от повышения тарифов на газ для населения МВФ может приостановить сотрудничество с Украиной, а это, в свою очередь, чревато финансовыми проблемами, в частности, ростом курса доллара.

Как заявил экономист Олег Пендзин, Украина рискует не получить пятый транш на сумму миллиард долларов, поскольку с МВФ до сих пор не согласована новая формула цены на газ.

"Процесс неполучения миллиарда продолжается, и сейчас мы должны понимать, что пока не будет окончательно согласован то вопрос с МВФ, очередного транша мы не получим, и это ставит под сомнение продолжение действия программы финансирования с МВФ.

МВФ — это кредитор, который в первую очередь заинтересован в том, чтобы Украина вернула деньги, которые она занимала. Поэтому к дефолту Украины никто доводить не хочет. Я думаю, будут искаться компромиссы, будет идти переговорный процесс.

Очередная программа нам, действительно, нужна, что бы там ни говорили. В той ситуации, которая есть, это единственный выход, потому что без программы МВФ у нас не будет ни макрофинансовой помощи ЕС, наши рейтинги, безусловно, сильно упадут, и как следствие, мы даже не сможем привлечь средства на международных валютных рынках. Так что программа нужна… РИА Новости Украина Долговое ярмо Украины. Сколько украинцы заплатят кредиторам в 2018

МВФ достаточно неактивно ведет переговоры, пока не соглашается на какие-то предложения, и я, честно говоря, достаточно пессимистичен по поводу получения очередного транша, как минимум, до лета, а там уже начнется предвыборная кампания, поэтому, я думаю, что сейчас без траншей мы нормально живем, валютных резервов хватает…

Бесспорно, на сегодняшний момент мы имеем отрицательное сальдо торгового баланса, то есть у нас деньги больше выходят, чем заходят в страну. На сегодняшний момент хочу напомнить, что украинские гастарбайтеры перевели за 2017 в Украине порядка девяти миллиардов долларов. Это последняя цифра НБУ. Это сумма, больше, чем та, что мы ждем от МВФ.

Источников поступления денег в Украине много. Но МВФ нам нужен не столько для получения транша, сколько для положительного сигнала инвесторам другим, потому что без программы с МВФ инвесторы очень осторожно заходят в Украину, потому что МВФ — это достаточно авторитетная организация, которая гарантирует инвесторам прозрачность этих бюджетных процессов, которые есть в стране", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" Олег Пендзин.