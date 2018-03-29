Скаршевский: Украина провалила программу сотрудничества с МВФ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Недавно глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что приведение Украиной цен на газ для населения в соответствие с его рыночной стоимостью и создание Антикоррупционного суда остаются условиями дальнейшего пересмотра кредитной программы фонда.

Он также сказал,что МВФ закончит четвертый пересмотр программы кредитования Украины к маю, если Киев продемонстрирует прогресс в реформах.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен.

"Из 17,5 млрд долларов Украина получила 9 млрд долларов кредита, в этом году ожидают максимум еще 2 млрд. Получается, что по факту. Если только брать с точки зрения финансирования, эта программа полностью провалена. И правительство, и Национальный банк с этим уже согласились, и говорят: "Хотя бы еще 2 млрд, чтобы хоть как-нибудь пережить этот год", — рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Что касается требований, которые выдвигает Международный валютный фонд к Украине, то, по мнению эксперта, выделение транша не зависит от их выполнения.

"Если МВФ захочет дать денег, то без разницы, будут или нет выполнены требования — это чисто политический процесс. Например, последний транш, который Украина получила в 2017 году: из 11 структурных маяков, которые были записаны в Меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего лишь три, и то не полностью, а МВФ все равно дал денег. Потому что политически это было целесообразно с точки зрения МВФ. Сейчас из 19 структурных маяков Украина более-менее выполнила 7-8, но опять же не самых важных с точки зрения МВФ. Но если политически целесообразно, то МВФ посмотрит на те условия, которые выполнены и скажет: "Хорошо, прогресс есть, поэтому мы даем кредит», чтобы обезопасить себя рефинансировать 2,4 млрд долларов, которые Украина должна выплатить МВФ в этом году", — пояснил Скаршевский.

Эксперт предложил представить, что Украина вдруг выполнила те два основных требования, на которых сейчас настаивает МВФ.

"Украине станет лучше? Украинская экономика начнет развиваться? Начнут строиться промышленные предприятия? Украина перестанет экспортировать сырье и перейдет на готовую продукцию с высокой добавочной стоимостью? Естественно нет, потому что это не имеет никакого отношения к экономическому развитию: антикоррупционный суд будет использоваться не для борьбы с коррупцией, а для борьбы с коррупционерами.

Если он будет под контролем внешних кредиторов, как хочет сейчас МВФ, то тогда будут устраняться неугодные коррупционеры для Запада. Если сделают антикоррупционный суд, который будет зависеть от Порошенко и его окружения, то будут устраняться коррупционеры, которые не выгодные прежде всего Порошенко и его окружению.

Это будет просто борьба за потоки, но коррупция от этого не уменьшится. Потому что как судебная система была зависимой и коррупционной, она таковой и остается. Она намного больше сейчас централизуется под президента, даже больше, чем под президента, который убежал в Ростов.

У меня впечатление, что Порошенко почти сразу же забыл о судьбе своего предшественника и делает те же шаги, которые привели к кризису, который мы наблюдали буквально пять лет назад", — сказал Скаршевский.

Читайте также: Евроассоциация буксует. Виноваты "евроинтеграторы"

По мнению экономиста, если правительство повысит тарифы на газ для населения, 90% украинских семей будут получать субсидии.

"И не 70 млрд гривен из бюджета нужно будет на финансирование этих субсидий, а 90-100 млрд. Украинские граждане обеднели и даже не могут оплатить коммунальные услуги, а повышение тарифов на природный газ эту проблему не решает", — заключил Скаршевский.