МВФ требует от Украины повысить цену на газ - СМИ

Сайт Президента Украины

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Украина должна выполнять требования по согласованию цен на газ с рыночными в рамках программы кредитования, заявляет Международный валютный фонд.

Фонд напоминает, что 2016 году Украина согласилась урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, но невыполнение правительством решений заморозило кредитование от Фонда после двух последних траншей в апреле 2017 года, сообщает Reuters.

По информации издания, в МВФ считают, что в Украине постепенно закрывается окно для проведения реформ, которые поддерживаются МВФ, на фоне проведения в 2019 году президентских и парламентских выборов. Текущая программа Фонда также заканчивается в марте 2019 года, а Кабмин определил ценовую политику еще на два месяца в официальной резолюции, опубликованной 30 марта.

"Мы считаем, что важно, чтобы цены на газ, включая тарифы для домашних хозяйств, определялись рынком в соответствии с реформами, которые были реализованы в 2016 году, и которые были одним из основных достижений процесса реформ в Украине в последние годы", — заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Он не стал комментировать, как решение Кабмина повлияло на прогноз относительно следующего транша кредита, но дал понять, что регулирование цен на газ является ключевым требованием для дальнейшего финансирования.

Повышение цен на газ для населения является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Кабмин на заседании в среду принял решение, что цены на газ для населения до 1 июня повышаться не будут.

С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне. Однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне. Для этого Кабмин предложил новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. По данным СМИ, именно это мешает принятию решения о выделении следующего транша от фонда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Гройсман говорил о первом полугодии.