Гройсман прокомментировал газовые требования МВФ

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Киев работает с МВФ по вопросу цен на газ, однако в этом отопительном сезоне их повышения не будет, в дальнейшем цены должны определяться, исходя из социальной составляющей, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Повышение цен на газ для населения является одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона.

"Мы работаем сегодня с Международным валютным фондом. Я хотел бы подчеркнуть, что в этом отопительном сезоне цены повышаться не будут, я держу слово, которое дал. На самом деле мы должны найти на будущий период формулу, которая будет предотвращать какие-либо необъективные цены внутри страны. Но я отмечаю, что надо считать и смотреть на социальный аспект, который может повлиять на ухудшение качества жизни украинцев. Для меня это самое главное. Для меня главное, чтобы людей не бросить на новые испытания", — сказал Гройсман в комментарии "112 Украина" в понедельник.

С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне. Однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне. Для этого Кабмин предложил новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. По данным СМИ, именно это мешает принятию решения о выделении следующего транша от фонда.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер-министр Украины Гройсман говорил о первом полугодии.