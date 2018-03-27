Плотников: Следующий транш МВФ будет последним

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что тема сотрудничества с МВФ будет еще долго актуальна для Украины.

"При всей ее болезненности, при всей ее специфичности она подчеркивает, что Украина, к сожалению, из этой болезни не вышла. Эта болезнь перешла в хроническое состояние, и у нас тут нет, по симптомам, выздоровления.

Когда мы начинаем обсуждать ситуацию, связанную с Международным валютным фондом, мы переходим в плоскость: дадут денег – не дадут, если дадут, то когда, и удастся ли правительству выпросить как можно больше. При этом не ставят под сомнение, нужно ли нам, в принципе, сотрудничество с этой влиятельной уважаемой организацией и в какой степени сотрудничество с этой организацией отвечает национальным интересам государства, и в какой степени – не отвечает.

К сожалению, зависимость Украины от внешних долгов только усугубляется, и это, пожалуй, одно из главных объяснений, почему Украина так болезненно реагирует на необходимость сотрудничества с МВФ, почему это сотрудничество пытаются развернуть в сторону Украины", – сказал Плотников на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Экономист напомнил, что в период с 2018 по 2022 год Украине необходимо отдать $28,7 млрд средств, которые были взаем получены в предыдущие годы.

"Если в 2019-2010 году Украина должна каждый год отдавать по 7 млрд и это пик нагрузки по международным обязательствам, то, естественно, без финансирования со стороны Международного валютного фонда это сделать очень сложно.

РИА Новости Украина Константин Гришин Доктор экономических наук Алексей Плотников

Сложно даже говорить, сможет ли МВФ в полном объеме помочь, и скорее всего по внешним долгам придется проводить дополнительные переговоры о реструктуризации, изыскивать дополнительные источники на коммерческом рынке и так далее. Но тем не менее, МВФ выступает одним из основных заемщиков Украины, и в то же время он выступает в качестве надежды, потому что наличие финансирования МВФ, по данным властей, это своего рода индикатор, который свидетельствует, что в стране все в порядке.

Если в страну не идут инвестиции, то правительство отчитывается, что "зато с нами работает Международный валютный фонд", — отметил Плотников.

По его словам утверждение, что фактор сотрудничества с МВФ является обязательным условием привлечения инвестиций, – довольно спорное.

"Я думаю, что это не так. Подтверждением тому опыт ряда других стран, той же Китайской народной республики, которая привлекала иностранные инвестиции, не сотрудничая с МВФ. При этом я очень критически отношусь к возможности Украины использовать опыт КНР, к тому, что Украина сможет хоть в какой-то мере стать каким-то успешным государством типа Китая. Но тем не менее возможности работать и с иностранными инвесторами, и работать в направлении экспорта-импорта, и других вещей без сотрудничества с МВФ достаточно велики. И можно смело пытаться воспользоваться этими возможностями", – сказал Плотников.

По мнению экономиста, вмешательство Международного валютного фонда в экономическую и политическую жизнь Украины очевидно.

"И, к сожалению, нынешнее состояние Украины только подстегивает это вмешательство. Мы видим постоянные требования о создании Антикоррупционного суда, о повышении тарифов на газ, о переходе к рынку земли и массу других вещей, которые в принципе не являются стратегическими для Украины, но отвечают интересам МВФ и, по мнению экспертов, интересам тех кругов, которые концентрируются вокруг МВФ", — пояснил Плотников.

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Что касается действующей программы сотрудничества с МВФ, то, по словам эксперта, вряд ли она будет выполнена в полном объеме.

"Скорее всего Украина получит один транш, в любом случае это произойдет вне графика, вне временных сроков, о которых шла речь раньше. И на этом, я думаю, что на этом сотрудничество в рамках данной программы и закончится. Я не вижу, каких-либо перспектив того, что ситуация в этом плане улучшится.

Кроме всего прочего есть очевидные условия под названием "президентские и парламентские выборы 2019 года", и правительство при всей своей оригинальности, если не сказать неадекватности, не будет идти на дополнительное повышение тарифов, на переход к вульгарному рынку земли, на массу других вещей, что нарушает нарушает рейтинги по отношению к проправительственным политическим силам. Такая традиция.

Накануне избирательного года, как правило, повышают пенсии, замораживают тарифы, пытаются помочь бюджетной сфере – пытаются сделать все, чтобы те, кто сомневались, поддержали на выборах и президента, и нынешнее правительство, и соответствующие политические силы. Поэтому нет никакого сомнения, что это будет происходить и в преддверии 2019 года.

И это совершенно не те шаги, которые улучшат отношения с Международным валютным фондом", - сказал Плотников.

По его прогнозам, Украина не дойдет до объявления дефолта, поскольку скорее всего, будут проведены переговоры по реструктуризации долгов и достигнута договоренность с иностранными кредиторам.