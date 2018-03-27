Плотников: Следующий транш МВФ будет последним

Анна Лаба, РИА Новости Украина
Доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины Алексей Плотников считает, что тема сотрудничества с МВФ будет еще долго актуальна для Украины.
"При всей ее болезненности, при всей ее специфичности она подчеркивает, что Украина, к сожалению, из этой болезни не вышла. Эта болезнь перешла в хроническое состояние, и у нас тут нет, по симптомам, выздоровления.
Когда мы начинаем обсуждать ситуацию, связанную с Международным валютным фондом, мы переходим в плоскость: дадут денег – не дадут, если дадут, то когда, и удастся ли правительству выпросить как можно больше. При этом не ставят под сомнение, нужно ли нам, в принципе, сотрудничество с этой влиятельной уважаемой организацией и в какой степени сотрудничество с этой организацией отвечает национальным интересам государства, и в какой степени – не отвечает.
К сожалению, зависимость Украины от внешних долгов только усугубляется, и это, пожалуй, одно из главных объяснений, почему Украина так болезненно реагирует на необходимость сотрудничества с МВФ, почему это сотрудничество пытаются развернуть в сторону Украины", – сказал Плотников на пресс-конференции в РИА Новости Украина.
Экономист напомнил, что в период с 2018 по 2022 год Украине необходимо отдать $28,7 млрд средств, которые были взаем получены в предыдущие годы.
"Если в 2019-2010 году Украина должна каждый год отдавать по 7 млрд и это пик нагрузки по международным обязательствам, то, естественно, без финансирования со стороны Международного валютного фонда это сделать очень сложно.
Сложно даже говорить, сможет ли МВФ в полном объеме помочь, и скорее всего по внешним долгам придется проводить дополнительные переговоры о реструктуризации, изыскивать дополнительные источники на коммерческом рынке и так далее. Но тем не менее, МВФ выступает одним из основных заемщиков Украины, и в то же время он выступает в качестве надежды, потому что наличие финансирования МВФ, по данным властей, это своего рода индикатор, который свидетельствует, что в стране все в порядке.
Если в страну не идут инвестиции, то правительство отчитывается, что "зато с нами работает Международный валютный фонд", — отметил Плотников.
По его словам утверждение, что фактор сотрудничества с МВФ является обязательным условием привлечения инвестиций, – довольно спорное.
"Я думаю, что это не так. Подтверждением тому опыт ряда других стран, той же Китайской народной республики, которая привлекала иностранные инвестиции, не сотрудничая с МВФ. При этом я очень критически отношусь к возможности Украины использовать опыт КНР, к тому, что Украина сможет хоть в какой-то мере стать каким-то успешным государством типа Китая. Но тем не менее возможности работать и с иностранными инвесторами, и работать в направлении экспорта-импорта, и других вещей без сотрудничества с МВФ достаточно велики. И можно смело пытаться воспользоваться этими возможностями", – сказал Плотников.
По мнению экономиста, вмешательство Международного валютного фонда в экономическую и политическую жизнь Украины очевидно.
"И, к сожалению, нынешнее состояние Украины только подстегивает это вмешательство. Мы видим постоянные требования о создании Антикоррупционного суда, о повышении тарифов на газ, о переходе к рынку земли и массу других вещей, которые в принципе не являются стратегическими для Украины, но отвечают интересам МВФ и, по мнению экспертов, интересам тех кругов, которые концентрируются вокруг МВФ", — пояснил Плотников.
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Что касается действующей программы сотрудничества с МВФ, то, по словам эксперта, вряд ли она будет выполнена в полном объеме.
"Скорее всего Украина получит один транш, в любом случае это произойдет вне графика, вне временных сроков, о которых шла речь раньше. И на этом, я думаю, что на этом сотрудничество в рамках данной программы и закончится. Я не вижу, каких-либо перспектив того, что ситуация в этом плане улучшится.
Кроме всего прочего есть очевидные условия под названием "президентские и парламентские выборы 2019 года", и правительство при всей своей оригинальности, если не сказать неадекватности, не будет идти на дополнительное повышение тарифов, на переход к вульгарному рынку земли, на массу других вещей, что нарушает нарушает рейтинги по отношению к проправительственным политическим силам. Такая традиция.
Накануне избирательного года, как правило, повышают пенсии, замораживают тарифы, пытаются помочь бюджетной сфере – пытаются сделать все, чтобы те, кто сомневались, поддержали на выборах и президента, и нынешнее правительство, и соответствующие политические силы. Поэтому нет никакого сомнения, что это будет происходить и в преддверии 2019 года.
И это совершенно не те шаги, которые улучшат отношения с Международным валютным фондом", - сказал Плотников.
По его прогнозам, Украина не дойдет до объявления дефолта, поскольку скорее всего, будут проведены переговоры по реструктуризации долгов и достигнута договоренность с иностранными кредиторам.