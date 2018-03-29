"Геноцид". Депутат обрушился с критикой на советы США и МВФ Украине

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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Евгений Мураев считает, что в Украине будет происходить "геноцид", пока власти страны принимают законы, посоветовавшись не с профильными специалистами, а с Вашингтоном или МВФ.

"Когда принимаются законы, посоветовавшись с "дядей Сэмом" или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам", — заявил депутат накануне вечером в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, Киев должен перестать обращаться за советами к США и МВФ. При этом для выхода из сложившейся ситуации требуется работа большого коллектива с привлечением профильных экспертов, а не "лозунги и рассказы политиков", добавил депутат.

Мураев не уточнил, что именно имел в виду, заявляя о "геноциде".

Для продолжения сотрудничества МВФ требует от властей Украины, в частности, повысить цены на газ для населения. По данным СМИ, Киев пока не соглашается на повышение цен на газ, которые ранее уже неоднократно поднимали.

Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что оптимистично смотрят на сотрудничество с МВФ и рассчитывают получить в 2018 году еще два миллиарда долларов.

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Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.