Без транзита российского газа украинская ГТС не сможет работать - эксперт

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Сокращение объемов или приостановка транзита российского газа по территории Украины поставит под угрозу стабильность работы всей украинской газотранспортной системы (ГТС), также могут возникнуть трудности и с распределением газа потребителям внутри стран. Такое мнение высказал в комментарии РИА Новости эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"На магистральные газопроводы заведена вся система украинского газораспределения, так она строилась изначально при Советском союзе. У нас четыре основных маршрута, по которым идет транзит газа, если будет только один в случае сокращения транзита, возникает задача — что делать с остальными тремя, в каком режиме будет работать газотранспортная, а соответственно газораспределительная система, и как газ будет доставляться украинским потребителям? Ни у "Нафтогаза", ни у правительства ответа на этот вопрос на сегодняшний день нет", — сказал Землянский.

Проблема, по его словам, заключается в том, как обеспечить полноценную работу ГТС в условиях снижения давления в системе.

Эксперт считает, что украинские власти уже сегодня, чтобы перестраховаться, должны начать готовить план действий на случай сокращения или приостановки российского транзита.

Долгое время опасения за судьбу транзита российского газа через Украину вызывали планы "Газпрома" по строительству газопровода "Северный поток-2". Однако сейчас главным фактором риска стали намерения российской компании расторгнуть с "Нафтогазом" действующие до конца 2019 года контракты как на поставку, так и на транзит голубого топлива.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.