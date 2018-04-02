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    Экономика

    "Укртрансгаз" отчитался об объемах газа в хранилищах

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    Уровень заполнения хранилищ уменьшился до 24,67% с 24,82% в предыдущий день - по состоянию на 1 апреля составил 7,634 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,6%.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 апреля составил 7,634 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,6%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

    Уровень заполнения хранилищ уменьшился до 24,67% с 24,82% в предыдущий день.

    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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    Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.

    "Газпром" и "Нафтогаз" во вторник, 27 марта, сообщили, что на предыдущей неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз" о том, что будет оспаривать решение арбитража Стокгольма по иску по контракту на транзит газа. "Нафтогаз" сообщил, что не принял предложения "Газпрома" по внесению изменений в контракты или их расторжению. Следующий раунд переговоров компании проведут в апреле.

    "Нафтогаз" в конце марта заявил, что запасов газа в подземных хранилищах Украины хватит, даже если снег пролежит до лета.

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