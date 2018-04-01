Совбез ООН не договорился по ситуации в секторе Газа - источник

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Предложенный кувейтской делегацией проект заявления СБ ООН для прессы в связи с ситуацией в секторе Газа не был принят, сообщил РИА Новости дипломатический источник в ООН.

В черновике заявления содержится информация о том, что члены Совбеза "выразили серьезную обеспокоенность ситуацией на границе Газы". Также сообщается, что СБ призвал к независимому и прозрачному расследованию всех инцидентов, а также к соблюдению международного законодательства в сфере прав человека.

"Члены Совета Безопасности призвали все стороны проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию", — говорится в проекте документа.

Текст черновика заканчивается тем, что Совбез хотел бы привлечь внимание к продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, основанного на принципе сосуществования двух государств.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая.

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Ситуацию в Газе в пятницу вечером обсудил Совет безопасности ООН. По инициативе Кувейта (непостоянный член совета) дипломаты собрались на встречу, но не смогли прийти к согласию по формулировкам для прессы. Основные расхождения позиций произошли между Кувейтом и США. Не согласовав возможный документ, созвавшая консультации делегация Кувейта приняла решение провести открытое заседание.

По окончании встречи постпред Кувейта при ООН сообщил журналистам, что Совбез может позже согласовать заявление для прессы по событиям в Газе.