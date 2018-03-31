Русофобия 2.0. Пушкин и Газманов - главные враги Украины

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что до выборов президента остается целый год, власть активно готовится к будущему волеизъявлению. Уже сейчас отрабатываются тактики и стратегии, которые позволят Петру Порошенко и его соратникам еще как минимум пять лет править Украиной.

Потанцуете в АТО

Один из таких сценариев проверенный и работает почти как часы. Едва большая население приходит в себя и начинает анализировать ошибки и просчеты руководства страны, власть тут же вытаскивает на авансцену образ внешнего врага. Нагнетание истерии с обвинениями во всех бедах Украины соседей из Российской Федерации еще никогда не давало сбоев, поэтому тема "агрессора" будет активно использоваться.

Уже сейчас украинцам снова навязывают образ врага, победить которого в состоянии только власть во главе с Петром Алексеевичем.

Только на этой неделе в информационном пространстве Украины появились несколько сообщений, призванных напугать тех для кого словосочетание "русский мир" страшнее чумы и проказы вместе взятых. Так, настоящий всплеск активности провластных СМИ вызвала опубликованная видеозапись, на которой группа правоохранителей и бывших участников АТО танцует в кафе Тернополя под музыку Олега Газманова и слова "За Россию и свободу до конца" и "офицеры-россияне".

Позже появилась еще более яркая информация — тех, кто посмел танцевать под Газманова, отправляют в "ссылку" в АТО. Начальник Управления Национально полиции Украины в Тернопольской области Александр Богомол заявил, что его подчиненные "ошибку поняли и отправляются в АТО" с 31 марта на два месяца.

"Действительно неприятный случай. Люди порой ошибаются. Работники, которые, кстати, являются участниками АТО, достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт. Работники поняли свою ошибку и 31.03.2018 вместе со сводным отрядом едут на два месяца в зону АТО для несения службы", – написал Богомол в Facebook.

Он также добавил, что по факту неэтичного поведения работников полиции проводят служебное расследование.

Пушкин в переводе

Вслед за Газмановым в тернопольском кафе "агрессор" пришел и в киевскую среднюю школу на Оболони. Здесь разгорелся скандал после того, как сына журналиста Татьяны Катриченко попросили выучить произведение русского поэта Александра Пушкина на языке оригинала. О сложившейся ситуации она написала в статье "Агенты Кремля в киевских школах" на сайте "Громада Киевщины".

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"Полистав учебник по зарубежной литературе, я увидела только Пушкина "на языке оригинала". Ни Туве Янссон, ни Марка Твена, ни Льюиса Кэрролла в оригинале не было", — сообщила Катриченко.

Журналист также выложила фотографии нескольких плакатов, которые размещены в школе.

"Кремль, матрешки, балалайки на школьных стенах нарисованы детскими руками. И это во времена, когда Россия уже признана страной-агрессором. Только не говорите мне, что образование и язык тут ни при чем! Это так мы воспитываем в школе своих детей?" — возмутилась киевлянка.

Она также добавила, что написала запрос в киевский департамент образования и поинтересовалась, "сколько агентов Кремля работает в столичных школах".

"Оказывается, в Киеве работает семь школ с русским языком обучения и девять с двумя языками обучения — русский и украинский. Еще в скольких русский изучают как иностранный — неизвестно, — добавила Катриченко. — Пушкина мой сын выучил в переводе. И так сделали лишь несколько учеников в классе".

Быть в тренде

О новом витке борьбы со всем русским РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Украинские власти вошли в такую полосу инерции, которая требует все больше решительных антироссийских шагов. В обществе всегда есть часть людей, которые тонко чувствуют тренды. Сегодня русофобия — в тренде. Поэтому появляются люди, которые раньше сидели тихо, а теперь вдруг стали пламенными патриотами.

У меня есть знакомый, бывший секретарь партийной организации Института философии. Сейчас он очень активный противник всего русского. Но, позволь, ты ведь служил партии! Но сегодня эти люди ощущают, что нельзя остановиться. Поэтому появляется множество людей, которые требуют в магазинах говорить по-украински. Они понимают, что за это им ничего не будет. Остановить это сейчас уже невозможно, это должно дойти до точки, которая будет взрывать ситуацию. Но пока что мы от этой точки далеки", — резюмировал Погребинский.