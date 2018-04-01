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    Экономика

    В Украине повышаются цены на газ для промышленности

    (обновлено: )15220
    "Нафтогаз" с апреля повышает минимальные цены на газ для промпотребителей на 9,8% до 8,670 тысяч гривен за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с мартом.
    Газовое хранилище
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" с апреля повышает минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 9,8% до 8,670 тысяч гривен (330 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с мартом.

    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook
    Тренд дня: "Гройсман с ценой на газ – не герой, а банальный аферист"

    Ранее "Нафтогаз" снизил цены для промпотребителей на март по сравнению с прошлым месяцем приблизительно на 12-14%.

    При этом максимальная цена на газ для промышленных потребителей с апреля повышается на 7,4% до 9,543 тысячи гривен (363 доллара) по сравнению с мартом с учетом НДС.

    С 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.

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