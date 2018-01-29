Госстат сообщил о росте средней зарплаты

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2017 года составила около 300 долларов, что на 35,5% больше, чем в 2016 году, сообщила в понедельник государственная служба статистики.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в декабре 2017 года составила 8777 гривен (около 300 долларов), что в 2,7 раза выше уровня минимальной заработной платы (около 112 долларов). По сравнению с ноябрем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 17,4%, а за последние 12 месяцев (относительно декабря 2016 года) – на 35,5%", — говорится в сообщении.

Повышение социальных стандартов произошло 1 января 2017 года: минимальный прожиточный минимум был увеличен до 1544 гривен (54 доллара), минимальная зарплата повышена вдвое — до 3200 гривен (112 долларов). Такие показатели были заложены в госбюджет Украины на 2017 год.