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    Экономика

    Госстат сообщил насколько выросли цены в Украине за год

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (815)

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    По информации Государственной службы статистики, инфляция в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем 2017 года ускорилась до 1% с 0,9%, зафиксированных месяцем ранее.
    Денежные купюры гривны Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году, сообщает Государственная служба статистики.

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    Инфляция в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем 2017 года ускорилась до 1% с 0,9%, зафиксированных месяцем ранее.

    Ранее заместитель главы Нацбанка Олег Чурий сообщал, что Национальный банк Украины не будет пересматривать цели по инфляции на 2018 год, в то же время не исключена вероятность, что прогноз по уровню инфляции может варьироваться.

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