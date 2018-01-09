Госстат сообщил насколько выросли цены в Украине за год

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году, сообщает Государственная служба статистики.

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Инфляция в декабре 2017 года по сравнению с ноябрем 2017 года ускорилась до 1% с 0,9%, зафиксированных месяцем ранее.

Ранее заместитель главы Нацбанка Олег Чурий сообщал, что Национальный банк Украины не будет пересматривать цели по инфляции на 2018 год, в то же время не исключена вероятность, что прогноз по уровню инфляции может варьироваться.