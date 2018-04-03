Перерасчет пенсий: не спешите радоваться

Инесса Другова, РИА Новости Украина

В апреле несколько категорий украинских пенсионеров получат пересчитанные пенсии.

У части работающих пенсионеров, несмотря на рост стажа, пенсия после перерасчета оказывалась меньшей из-за низких заработков после выхода на заслуженный отдых, но в таком случае пенсию продолжали платить на прежнем уровне, сообщили ранее в Кабинете министров. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что такого быть не должно.

По данным Пенсионного фонда, с 1 апреля начнется пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ, даже если человек трудился не постоянно, а с перерывами. Писать заявление, как было ранее, не надо — пересчитают автоматически. Тем, у кого после перерасчета пенсия не вырастет, ее не уменьшат, а будут платить, как и ранее.

Как разъяснили в Пенсионном фонде, тем, у кого после перерасчета пенсия не вырастет, ее не уменьшат, а будут платить, как и ранее.

"Пока очень мало информации, как это будет происходить. Пока те данные, которые доступны на сайте Пенсионного фонда, не позволяют сделать однозначного вывода о том, что именно будет происходить. Если понимать буквально, что там написано, то пенсии пересчитают а) только работающим и б) только тем, кому два года перерасчет не проводился. Всё. Таких пенсионеров у нас в общей структуре не так много", — сказал РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

В апреле также получат пересчитанные и увеличенные пенсии за январь-апрель и пенсионеры силовых структур, сообщил министр соцполитики Андрей Рева. Он уточнил, что надбавку получат 536 тыс. чел. из около 600 тыс. пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, поэтому им перерасчет не положен.

По словам Гаврилечко, военнослужащим должны пересчитать пенсии согласно, как минимум двум постановлениям Кабмина.

"Еще во времена премьерства Юлии Тимошенко в 2008 году было принято постановление, что при любом изменение денежного довольствия действующих военнослужащих должен происходить соответствующий перерасчет пенсий военным пенсионерам. Но кроме правительства Юлии Тимошенко больше никто этого не делал. Аналогичное решение принял в прошлом году Кабмин Гройсмана, но потом в декабре почему-то решил отложить на год введение своего же постановления в действие. И вот после митингов протеста и многих других вещей наконец-то пообещали задним числом с 1 января 2018 года ситуацию исправить. Сделают или нет — посмотрим", - сказал Гаврилечко.

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При этом он подчеркнул, что это не индексация пенсий, которая была предусмотрена в "Пенсионной реформе имени Гройсмана", на 50% от инфляции, на 50% от роста заработных плат.

"Это как раз тот перерасчет, который был связан с изменением денежного довольствия военнослужащих, по крайней мере это написано в постановлении правительства. Что они сделают в реальности, сказать очень сложно, потому что от того, что написано в любом документе, хоть в законе, хоть в постановлении Кабинета министров, до того, что Кабмин сделает, может быть пропасть. Поскольку Кабмин — коллегиальный орган и не несет вообще никакой ответственности за неисполнение законов, или за их вольное трактование, или своеобразное исполнение, то до тех пор, пока кто-то реально что-то не получит, сказать, как это будет происходить, очень проблематично", — заключил Гаврилечко.