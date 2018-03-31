Весь апрель никому не верь: новые сюрпризы для украинцев с 1 апреля

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Декларации с врачами

С началом месяца украинцы активно начнут пожинать плоды скандальной медицинской реформы. Так, уже с 1 апреля терапевты, педиатры и семейные врачи начнут принимать пациентов лишь после подписания декларации и регистрации ее в eHealth. Таким образом, пациент получает право выбирать врача первичного звена, независимо от места жительства.

Государство обязуется 100-процентно покрывать затраты на первичную медицинскую помощь по принципу "деньги идут за пациентом". Этот рыночный механизм направлен на вытеснение невостребованного врача и повышение доходов востребованного. РИА Новости Украина подробно писало, как журналист агентства отправился по киевским поликлиникам выяснять, как можно подписать декларацию с врачом.

Напомним, чем больше пациентов, тем больше финансирования привлечет врач в учреждение, где он практикует. На переходном этапе в 2018 году будут действовать два вида госбюджетного финансирования: по т.н. "зеленому" списку пациентов (заключивших соглашение с врачом) денег положено больше – 370 грн в год за каждого пациента, по "красному" (состоит из остального населения, территориально закрепленного за данным учреждением) – 240 грн на человека.

Цена на газ

"Нафтогаз Украины" повысил на апрель цены на природный газ для промышленных потребителей и финансируемых из госбюджета учреждений на условиях передачи газа в подземные хранилища "Укртрансгаза" на 7,4%.

Цены на газ для данной категории потребителей повышается на 654 грн – до 9 476 грн за 1 тыс. куб. м в сравнении с мартом (8 822 грн за 1 тыс. куб. м).

Для населения цена на газ остается на прежнем уровне. По крайней мере, на ближайшие два месяца.

Выезд детей за границу

С 1 апреля в Украине несовершеннолетние дети смогут выехать за границу только по собственному документу – ID–карточке. Раньше дети могли выехать по проездному документу или по записи в загранпаспорте родителей. Напомним, что загранпаспорт детям в Украине можно оформить с момента рождения на 4 года с последующим переоформлением до 16 лет, а с 16 лет паспорт выдается на 10 лет.

При этом с ID-картой не все так гладко — владельцы новых пластиковых паспортов столкнулись с необходимостью получать справку о месте жительства в ЖЭКе, хотя в Госмиграционной службе заверяют, что никаких других документов не нужно.

Оформлением детских загранпаспортов занимаются отделения миграционной службы или паспортный сервис. Услуга по Украине за несрочное оформление загранпаспорта для ребенка обойдется от 557 до 957 гривен, а срочное – от 810 до 1200 гривен, собственно, как и для взрослых. При пересечении границы детьми до 16 лет, их должны сопровождать родители, опекуны или лица, имеющие разрешение, заверенное у нотариуса, от родителей, в котором указывается цель и страны поездки, срок, а также данные сопровождающего лица.

Призыв на срочную службу

В апреле по стране стартует весенний призыв на срочную службу. Призывные комиссии всех уровней по Украине начнут работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. План по весеннему призыву – 15 190 человек. Из них в ВСУ будут направлены 8 тыс 990 человек, в Госслужбу транспорта – 1 тыс, в Нацгвардию – 4 тыс, в Госпогранслужбу – 1 тыс 200 человек. Максимальное количество призывников (1520) планируется набрать в Днепропетровской области, а минимальное (255) – в Закарпатской. В Киеве планируется призвать 563 юноши.

Отметим, что мы разбирали вопросы весеннего призыва и его прогнозируемые проблемы.

Напомним, что призыву на срочную службу (отправке в войска) подлежат годные по состоянию здоровья к военной службе граждане мужского пола, которым к дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и лиц, не достигших 27-летнего возраста.

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Наряду с этим, Генштаб ВСУ планирует провести призыв в объемах до 500 человек офицерского состава. Речь идет о военнообязанных, которые не подлежат призыву на срочную службу, но имеют офицерское звание запаса, например, закончившие военную кафедру. Из этой категории отберут тех, чья военно-учетная специальность наиболее востребована "тыловики", психологи, связисты и другие. Призванный офицер запаса может быть старше 27 лет. За уклонение от призыва на срочную службу грозит уголовная ответственность – ограничение свободы сроком до трех лет.

Новый расчет пенсий и зарплаты

В стране для работающих пенсионеров с 1 апреля вводится автоматический расчет пенсии. По данным Пенсионного фонда, с начала месяца начнется пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ, даже если человек трудился не постоянно, а с перерывами. Писать заявление, как было ранее, не надо – пересчитают автоматически. Тем, у кого после перерасчета пенсия не вырастет, ее не уменьшат, а будут платить, как и ранее.

Как сообщил министр соцполитики Андрей Рева, в апреле также получат пересчитанные и увеличенные пенсии за январь-апрель и пенсионеры силовых структур. Он уточнил, что надбавку получат 536 тыс. чел. из около 600 тыс. пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, поэтому им перерасчет не положен.

Также 1 апреля запустится процесс взыскания задолженности по зарплате. Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал, что задолженность по заработной плате будет взиматься по примеру взыскания задолженности по алиментам.

4G и подорожание проезда

Мобильные операторы с апреля запустят первые "пятна" связи 4G на частоте 2600 МГц. Первые зоны 4G появятся во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Ужгороде, Виннице, Хмельницком, Тернополе, но масштабно новая связь заработает не ранее 1 июля (когда заработает частота 1800 МГц).

Наряду с этим, в ряде городов подорожает проезд. В Харькове с конца апреля повысится стоимость проезда в метрополитене, в трамваях и троллейбусах. По решению мэрии, разовая поезда в метро будет стоить 5 гривен, на коммунальном электротранспорте – 4 гривны. В апреле на 1–2 грн подорожает проезд и на 15 киевских автобусных маршрутах. Также сообщалось, что перевозчики хотят поднять стоимость проезда в Мелитополе Запорожской области.

Праздники и погода

Украинцев также ждет и один дополнительный выходной в апреле. Так, на 8 апреля в этом году выпадает Пасха, поэтому 9 апреля, понедельник, будет выходным. При этом, по данным синоптиков, порадует и погода.

Так, всю Страстную неделю, как прогнозируют метеорологи, ночные заморозки отступят и по всем регионам страны установится сухая погода без осадков. 7 апреля дневная температура ожидается по стране в пределах 13-17 градусов тепла, а на Западе – до 19 градусов тепла.

На Пасху днем будет сухо, температура воздуха ожидается от 14 до 18 градусов тепла. Тепло будет и в выходной понедельник.

По данным материалов открытых источников интернет