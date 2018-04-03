Тренд дня: алименты родителям - очередное ноу-хау от "министра геноцида"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Министр социальной политики Андрей Рева разразился очередной скандальной идеей. По его словам, граждане Украины должны платить алименты на содержание своих родителей.

"… нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителей ", — сказал министр.

Он отметил, что сейчас Министерство проводит жесткую политику в отношении граждан, которые не платят алименты. Министр считает, что не правильно когда взрослые мужчины и женщины, не помогают своим родителям — пенсионерам.

Как напомнил блоггер Александр Скубченко, в Украине не начисляется единый социальный взнос (ЕСВ) на зарплаты выше 55 тысяч гривен.

"22% ЕСВ в Украине не взимается с зарплат от 55 тысяч гривен. То есть глава "Нафтогаза" Коболев, получающий более 1 миллиона в месяц, грантоеды-антикоррупционеры, получающие по 100 тысяч в месяц, судьи и прокуроры свою пенсию обеспечивают не своими отчислениями, а отчислениями тех, кто зарабатывает крохи", — написал Скубченко в Facebook.

Он подчеркнул, что в стране нищие люди работают за всех, кто получает высокие зарплаты.

Александр Скубченко, facebook Пост Александра Скубченко

"Бедные пашут за себя и за грантоеда, за судью, за прокурора и за Коболева. Это всё, что надо знать о социальной справедливости майдана", — резюмировал Скубченко.

Экономист Виктор Скаршевский в контексте резонансного заявления министра социальной политики выразил мнение, что дети, о которых говорил Рева, должны не содержать своих родителей, а прекратить содержать Кабмин.

"Министр социальной политики Андрей Рева убежден, что дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей. А я убежден, что эти же дети должны прекратить платить алименты (в виде налогов) на содержание такого правительства, в т.ч. Ревы", — прокомментировал Скаршевский.

Виктор Скаршевский, facebook Пост Виктора Скаршевского

Журналистка Наталья Мичковская назвала заявление Ревы "очередным выхлопом от министра геноцида".

"Уже достали бессмысленные и беспощадные инициативы. У нас в Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. Зачем усиливать усиленное и улучшать улучшенное? Достаточно исполнять (всем!) Основной закон, а не насиловать Конституцию на каждом шагу", — написала Мичковская в Facebook.

По ее мнению, министр должен заниматься куда более важными вещами, если бы не работал на заполнение информполя. При этом, как подчеркнула журналистка, каждый нормальный человек в стране содержит родителей и детей.

"Вроде бы министр социальной политики занимается своим делом (хотя бы не инициирует переход на иероглифы, хотя вполне мог бы – уровень интеллекта позволяет), а все равно складывается ощущение, что у него могли бы найтись дела и поважнее. Если бы он их конечно поискал, а не руководствовался бы своих выступлениях исключительно целью заполнить информационное пространство. Уверена, что каждый нормальный человек содержит несовершеннолетних детей и пожилых родителей не потому, что так записано в Конституции, и не потому, что Рева так захотел, и даже не из боязни "жесткой ответственности". Мы это делаем для себя. Как можно спокойно жить, если знаешь, что самые близкие люди лишены необходимых вещей?!" - акцентировала Мичковская.

Наталья Мичковская, facebook Пост Натальи Мичковской

При этом она напомнила, что в обществе, конечно, есть люди, которым плевать на пенсионеров.

"Да, есть люди, которым все равно, на что живут их старики и живут ли они вообще. Но тут другой вопрос: а кто их такими воспитал? Не те же самые родители? И может стоило думать раньше, кого ты воспитываешь в своей семье: достойного человека или ублюдка, которому на….ь на все и всех, и с которого деньги себе на кусок хлеба можно будет взыскать только по суду?" — подытожила журналистка.

Наталья Мичковская, facebook Пост Натальи Мичковской2

Политический эксперт Юрий Романенко в свою очередь озвучил идею, что если украинцы будут платить пенсии своим родителям, то в таком случае нужно отменяться единый социальный взнос, из которого сегодня пенсионерам оплачиваются пенсии.

"Ни дня без гениального ноу-хау. Обязать платить пенсии родителям. Чуваки, а зачем тогда государство и зачем ЕСВ я сейчас плачу? Тогда давайте так, я содержу родителей и забываю о ЕСВ. Если я по ходу и так родителей содержу. Такое впечатление, что в голове у Ревы генератор случайных чисел стоит", - отреагировал Романенко.

Юрий Романенко, facebook Пост Юрия Романенко

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко обратил внимание на стартовавшую накануне кампанию подписания деклараций с врачами в рамках медицинской реформы.

"Вот подписал врач декларации с 2 тысячами пациентов. По нормативам МОЗ, "деньги ходят за пациентом", и 370 гривен в год "приведет" за собой каждый пациент. Берем зарплату, которую обещает Министерство здравоохранения — 15 — 17000 гривен в месяц, умножаем на 21000 врачей и берем зарплату еще для минимум 21 000 медсестер где-то в 10 000 гривен", — акцентировал Гаврилечко.

Выходит, как отмечает эксперт, 567 миллионов гривен только зарплата без налогов, при этом на пациента остается чуть меньше 150 гривен в год.

Юрий Гаврилечко, facebook Юрий Гаврилечко

"Без зарплаты другим сотрудникам центров первичной медико-санитарной помощи. На месяц. В год это ни много — ни мало — около 7 миллиардов гривен только на зарплату. И это без налогов. Если брать сумму, выделенную на 2018 год — 13 млрд гривен — на медицинскую помощь остается чуть больше 6 миллиардов гривен на 42 миллионов человек. Это по 142 гривен на пациента в год. По 12 гривен в месяц", — отметил Гаврилечко.

Наряду с этим, руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб считает, что в стране уже началась предвыборная гонка, а люди, забравшиеся на руководящие посты четыре года назад, очень боятся лишиться этой власти.

"Началась предвыборная гонка; негодяи, забравшиеся 4 года назад во власть, очень боятся и не хотят эту самую власть потерять — для них это стало смертельно опасно. Они чувствуют это на животном уровне, шкурой. Поэтому все, что от них сейчас исходит, направлено на одно — необходимость остаться, удержаться у власти. Понятно, что жители Донбасса однозначно не будут голосовать за действующую власть: Порошенко, Яценюка, Гроссмана, "Народный фронт", БПП и прочую пошесть. Значит, что будет делать власть? Правильно: не пускать Донбасс назад в страну любой ценой, сколько бы жизней и денег это не стоило", — спрогнозировал Гольдар.

Также, по мнению эксперта, за этих людей не будут голосовать переселенцы и те из украинцев, кто работает в России.

"Точно: переселенцев максимально будут стараться ограничить в избирательных правах, лишить их. Идём дальше. Почему резко возникла истерия с высылкой русских дипломатов? Англия и Штаты приказали? Это понятно. Но основное другое. В РФ сейчас вынуждены работать и жить 3 миллиона наших соотечественников. Нормальных людей, работящих, которые из-за развала этими жуликами отечественной экономики и войны вынуждены искать работу за рубежом. Чтоб кормить здесь, в Украине, свои семьи. Они будут голосовать на выборах за жульё у власти, развалившее страну и сделавшее украинцев бедняками? Нет, не будут", - уточнил Гольдарб.

Это, по его словам, и объясняет высылку дипломатов.

Максим Гольдарб, facebook Пост Максима Гольдарба

"Стало быть, что должно сделать жульё? Правильно: не дать возможности этим миллионам украинцев проголосовать. А как? Да просто — разорвать дипломатические отношения с Россией или вынудить ее к ответным мерам, которые повлекут за собой фактический разрыв и закрытие дипмиссий, представительств, консульств. Вот объяснение причин порошенковской "солидарности" по высылке", — резюмировал эксперт.