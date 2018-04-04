Алименты родителям. Минсоцполитики изобрело колесо - адвокат

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Кабмине хотят ввести новый вид алиментов — на содержание пожилых нетрудоспособных родителей. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева. Он считает, что в случае детей по отношению к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность, т.е. они должны платить алименты на содержание своих родителей.

При этом Рева отметил, что норма об обеспечении детьми своих родителей есть в Конституции. В частности, там указано, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях. При уклонении от этой обязанности средства на содержание родителей взыскиваются в судебном порядке.

Как на практике реализуется эта норма Основного закона, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала адвокат Регина Гусейнова.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що сказано в законодавстві про забезпечення непрацездатних батьків?

— Я взагалі не знаю, чому наш Кабмін весь час придумує щось кумедне, не читаючи тієї законодавчої бази, яка вже існує. У нас є така хороша книжка, яка називається Сімейний кодекс України. Крім Конституції, яку згадував пан Рева, ми говоримо про те, що є Сімейний кодекс України, в ньому є чудова стаття 202. Яка, в принципі, так і називається — "Обов'язок повнолітніх дочки та сина утримувати батьків та його виконання". Тобто дочка і син зобов'язані утримувати своїх батьків, які є непрацездатними і потребують допомоги. Звільняються лише від таких аліментів ті діти, чиї батьки були позбавлені батьківських прав або виконували свої батьківські обов'язки неналежним чином. Навіщо придумувати велосипед, якщо ця практика існує вже в Україні дуже давно, суди виносять рішення, і більше того, є норма в законі, яка зобов'язує і дочку, і сина брати участь в додаткових витратах батьків. Що це таке? Наприклад, якщо батьки ще не пенсійного віку, але вже втратили частково чи повністю працездатність. Або у них — якась тяжка хвороба. Тобто законодавство у нас в принципі існує, і є інша проблема, що зараз дуже тяжко людям дійти до суду. У нас суди в районах, якщо ми від'їдемо від Києва, неукомплектовані. Великий судовий збір. І кількість суддів — дуже мала, дуже велика кількість судів, де судді — без повноважень, тобто вони не мають права розглядати справи. Якщо ви зараз подасте заяву, то в кращому випадку через 5-6 місяців у вас почнеться розгляд по справі. Тут пану Реві краще і всьому Кабміну зайнятися тим, щоб укомплектувати суди, і не лише суди Києва, а особливо районні суди по всій Україні.

Що взагалі передбачає утримання батьків? Це фінансова допомога чи якась інша?

— В Сімейному кодексі прописано, що це можна вирішити в судовому порядку. Ми говоримо з вами про крайнощі, коли в нашому українському суспільстві є нормальним, коли діти допомагають батькам. Якщо нормальні діти, нормальні батьки. Але якщо в судовому порядку, то батьки звертаються до суду, вносять підтвердження, що їм зараз потрібна матеріальна допомога, що вони не справляються, наприклад, пенсії не вистачає. І суд визначає розмір тих аліментів в твердій грошовій сумі, або у частці від заробітку дитини. Звичайно, враховується який зараз стан фінансовий, якщо, наприклад, дочка чи син мають багато дітей, і у них невелика зарплата, то частка, як правило, є розумною, в принципі.

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В двох-трьох чи чотирирічному віці батько покинув дитину, якій було саме стільки років, батьківських прав він не позбавлений, але своїх обов'язків він не виконував, в такому разі чи потрібно…

— В таких випадках всі ці факти досліджуються в суді. Тоді викликаються свідками сусіди, тут же батько теж має доказувати, що він надавав піклування. Не забуваємо, що є норма закону, статті 204, що якщо мати чи батько ухилялися від своїх батьківських обов'язків, то суд може звільнити дочку і сина в тому, щоб вони підтримували їх матеріально.

Ми говоримо саме непрацездатних батьків чи батьків похилого віку?

— В законі, якщо ми візьмемо Кодекс, то написано, що утримувати батьків. Там є участь у додаткових витратах, це — інша стаття. Тобто у нас дуже хороше законодавство відносно того, які обов'язки покладаються на дітей по відношенню до батьків. Тут може бути різна ситуація, може, батьки потрапили в скрутне становище, хтось захворів і саме за якийсь період треба оплатити, наприклад, лікування. А у когось, може, інша ситуація, не вистачає на життя пенсії, або хтось має тяжку хворобу. Тому законодавство у нас — достатнє, головне, щоб його виконували, і головне, щоб люди могли собі дозволити таку розкіш як суд, враховуючи нинішню ситуацію, щоб часу вистачило, щоб вони дожили до кінця того суду, батьки.

Наскільки часто батьки через суд намагаються змусити дітей платити їм аліменти?

— Я давно не займаюсь сімейним правом, але практика така достатньо широка. Коли я починала, ми, як всі адвокати, займалися сімейними справами, це достатньо широка практика, батьки звертаються, і різні батьки, є такі, як Ви наводили приклад, що в чотирирічному віці кинув, не позбавлений був батьківських прав, не платив аліменти, але він вважає, що йому зараз ця дитина чимось винна лише тому, що він привів її на цей світ. Знаєте, це дуже тонка така грань — сімейні стосунки, тут треба розуміти, що якщо батьки вклали в дитину любов, добро і розуміння того, що є добро і зло, то їм не доведеться потім судитися з власною дитиною.

Наскільки взагалі поширена проблема, коли діти відмовляються утримувати своїх батьків? Я не кажу про те, що дійшла вже справа до суду, а взагалі?

— Про це краще мабуть запитувати медиків. От Леся Литвинова, якщо Ви знаєте, волонтер, писала про страшну і жахливу історію. Коли чоловік з непідконтрольної території привіз свою дуже хвору маму, поставив її з волонтерами і сказав: мені треба їхати і влаштовувати своє життя за кордон, якщо ви її не заберете, я залишу її на вокзалі. І про цю жінку 3,5 роки дбали волонтери, син жодного разу не з'явився. Вона померла, сина вони покликали на похорон. Але я думаю, що ми можемо бачити інші приклади самовідданого служіння своїм батькам, коли батьки хворі, коли діти залишають кар'єру, щоб бути з батьками, які їх виростили, поставили на ноги.

За кордоном яким чином законодавство дбає про це?

— Я не займаюсь міжнародним правом, але я чітко знаю, що ситуація — така сама як у нас. Тому що якщо у дитини є можливість подбати про батьків, то я думаю, що в судовому порядку можна встановити якісь аліменти. Але давайте будемо чесними, якщо ми говоримо Європа, за кордоном, то там пенсії такі, і якщо людина має робочий стаж, вона має страхування медичне, і ми бачимо, якщо виїжджаємо в Європу, чудових бабусь та дідусів, які сидять в кафе, п'ють каву з тістечками або пиво. Наші бабусі й дідусі про таке життя можуть лише мріяти зі своїми пенсіями. Я думаю, пану Реві треба не розказувати, скільки їсти українцям, а думати, як заохотити людей, щоб вони працювали, щоб соціальні виплати були, підняти трішки пенсії. Може, за рахунок Кабміну, знизити їм трішки зарплату, і всім тим керівникам держпідприємств, як "Укрзалізниця", які отримують шалені прибутки, мені здається, що не можна в абсолютно зубожілій країні отримувати мільйон гривень зарплати. Не може такого бути.

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Напомним, глава Центра семейно-правовых исследований Олег Простибоженко в эфире "ГС" отметил, что получателю алиментов гораздо удобнее не договариваться, а обратиться в суд и таким образом шантажировать плательщика. По его словам, в вопросе алиментов государство только разжигает вражду между родителями.