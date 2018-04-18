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    Министр Рева заявил, что в Украине выгодно быть матерью-одиночкой

    (обновлено: )20833
    По словам министра социальной политики, в Украине "создан такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак".
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Украинская система социальной защиты стимулирует людей не вступать в брак, уверен министр социальной политики Украины Андрей Рева.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По его мнению, именно привело к увеличению числа матерей-одиночек в 22 раза с 2000 года.

    "Проблема заключается в том, что мы создали такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа — ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность. Сама наша система социальной защиты, как это не страшно звучит, стимулирует людей не вступать в брак", – отметил Рева в интервью "112. Украина".

    Напомним, социальные выплаты матерям-одиночкам в Украине рассчитываются, исходя из прожиточного минимума на ребенка. В зависимости от возраста суммы выплат в среднем колеблются в пределах 1300-1800 гривен.

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