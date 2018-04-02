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    Украинцев хотят обязать платить алименты родителям-пенсионерам

    (обновлено: )1075311
    Министр социальной политики Андрея Рева заявил, что нужно законодательно ввести серьезную ответственность - дети должны платить алименты на содержание родителей.
    Мужчина с украинским флагом на плечах
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Граждане Украины должны платить алименты на содержание своих родителей.

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    Фото Sputnik / Denis Aslanov
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    Такое мнение в эфире "Радио свобода" высказал министр социальной политики Андрей Рева. 

    По словам Ревы, не только родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а и дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

    "… нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителей ", — сказал министр.

    Он отметил, что сейчас Министерство проводит жесткую политику в отношении граждан, которые не платят алименты. Министр считает, что не правильно когда взрослые мужчины и женщины, не помогают своим родителям — пенсионерам.

    Ранее Рева заявлял, что пенсии в Украине будут повышены тогда, когда доход Пенсионного фонда позволит это сделать на постоянной основе.

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