Украинцев хотят обязать платить алименты родителям-пенсионерам

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Граждане Украины должны платить алименты на содержание своих родителей.

Такое мнение в эфире "Радио свобода" высказал министр социальной политики Андрей Рева.

По словам Ревы, не только родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а и дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

"… нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителей ", — сказал министр.

Он отметил, что сейчас Министерство проводит жесткую политику в отношении граждан, которые не платят алименты. Министр считает, что не правильно когда взрослые мужчины и женщины, не помогают своим родителям — пенсионерам.

Ранее Рева заявлял, что пенсии в Украине будут повышены тогда, когда доход Пенсионного фонда позволит это сделать на постоянной основе.