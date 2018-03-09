Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством

Валерий Самойлов, обозреватель

Минуло четыре года, как завершилась Революция Достоинства. Кровавый тиран Янукович бежал в Ростов. Киев отстоял свое право на Ассоциацию с ЕС. И отказ войти в Таможенный Союз. В стране идут полным ходом европейские реформы. Да так очевидно, что недавно посол ЕС в Киеве Хью Мингарелли публично заявил: "Мы не сомневаемся в том, я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень трудных условиях, однако, если вы этого не видите – вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".

Действительно, нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины. Только вместо слова "реформы" уместней было бы определить происшедшее, как национальную катастрофу. Что же, если вкратце, языком цифр, страна получила в результате кровавого Майдана?

Естественно еще большую кровь. Десятки тысяч погибших и покалеченных на Донбассе, как со стороны военных, так и по преимуществу со стороны гражданских. Несколько миллионов беженцев из "индустриального сердца" страны. А еще шлейф проблем на ближайшие десятилетия. Так, по словам военного прокурора Матиоса из полумиллиона украинцев, побывавших в зоне АТО 80% вернулись с посттравматическим синдромом. Проще говоря, в психически неуравновешенном состоянии, зачастую несовместимым с обычной социальной жизнью. Фактически речь о четырех сотнях тысяч людей, которые утратили способность к адекватным реакциям, а значит в силу этого могут совершать антисоциальные действия на почве недовольства окружающей действительностью. Например, кого-то расстрелять на улице, бросить в полицейских гранату, зарезать прохожего, взгляд которого показался недружелюбным. Увы, подобное стало обыденностью украинских городов и сел. При этом в стране ни сети реабилитационных центров, ни скорой психиатрической помощи, ни даже вездесущих волонтеров-психологов не наблюдается.

Что же касается общей ситуации, то гнев она способна вызвать не только у участников АТО, вернувшихся с посттравматическим синдромом. Со всеми вытекающими в плане психофизических реакций.

Обвальная девальвация национальной валюты (в 3,4 раза) привела к резкому сокращению реальных доходов населения. По сравнению с 2013 годом на сегодняшний день минимальная заработная плата сократилась со 152 до 118 долларов. Средняя заработная плата упала с 408 до 222 долларов, минимальная пенсия – со 112 до 46 долларов.

Страна стала мировым лидером по темпам роста индекса инфляции. Так согласно официальным данным в 2014 г., индекс роста цен составил – 24,9%, в 2015 г. – 43,3%, в 2016 г. – 12,4%, в 2017 г. –12,5%. За четыре года реформ – почти 100%. По неофициальным, эта цифра занижена минимум вдвое. Для этого достаточно просто сравнить цены 2013 и 2018 гг. пройдясь по аптекам или супермаркетам.

Чего только стоит рост цен в сфере коммунальных услуг! Так тариф за газ для населения за этот период вырос на 948,9%, за отопление – на 1132,9%, за электроэнергию – на 321,4%, за горячее водоснабжение – на 559,2%. При этом правительство планирует дальнейшее повышение тарифов до еще более "европейского уровня". Вероятно, чтобы на выглядеть "идиотами" в глазах европосла.

В 2013 году ВВП Украины на душу населения был больше четырех тысяч долларов. Ныне – вдвое меньше.

О том к чему на самом деле привели Украину еврореформы по Мингарелли говорят оценки многих авторитетных зарубежных институций.

Так наша страна заняла 7-е место в рейтинге наиболее несчастных стран по версии Bloomberg. В рейтинге процветания Института Legatum Украина на 112-м месте, хотя еще в 2013-м занимала 64-ю позицию. В рейтинге "Лучшие страны для комфортной пенсии" Украина оказалась в последней десятке ― на 72-м месте. В рейтинге экономической свободы по версии Heritage Foundation мы среди европейских стран на 44-м — последнем месте.

По данным ООН, в Украине за чертой бедности проживает 60% населения. Из которых три миллиона голодают. В 2013-м показатель бедности был втрое меньше. По версии американского делового издания Bloomberg, Украина в 2017 г. остается в десятке беднейших стран мира, наряду с беднейшими, африканскими. Американский центр Gallup провел исследование по Украине и установил, что 41% украинцев живет в крайней нужде и испытывает от этого страдания.

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По данным Минсоцполитики восемь из двенадцати миллионов отечественных пенсионеров получают пенсию до 1300 грн.

Министр социальной политики Рева, подводя итоги "борьбы с бедностью" был вынужден признать, что на момент старта этой государственной кампании в 2017-м число бедных составляло более половины от трудоспособных. В то время, как еще 2013-м таковых было в два с половиной раза меньше. По данным социологической службы "Рейтинг" 83 % украинца признались, что им не хватает заработанных денег, чтобы покупать самое необходимое: еду, одежду, медикаменты.

В результате невыносимых условий жизни на родине мы имеем колоссальный всплеск трудовой миграции. Так, если до 2013-го за рубежом в среднем трудилось 2-3 млн украинцев, то сейчас, по разным оценкам – 8-9 млн. При этом соцопросы показывают, что из тех, кто остался еще треть намерена покинуть родину в поисках лучшей доли. И всего десять процентов готовы остаться в Украине навсегда.

Единственно где у нас полный порядок и все очень по-европейски это наращивание долгов. Тут с такими темпами мы вскоре нагоним и перегоним еврочемпиона Грецию. Итак, на 2013-й наш госдолг по отношению к ВВП составлял всего 40% и был одним из самых низких в Европе. Теперь, спустя четыре года он уже 83%. В абсолютном значении – 2,14 трлн. гривен. Для его обслуживания страна в ближайшие годы будет отдавать треть госбюджета. Более 300 млрд. гривен. На эти деньги можно было бы повысить вдвое пенсионное обеспечение. И как минимум вывести 12 млн. пенсионеров на уровень 2013-го года по покупательной способности их пенсий. Но еврореформаторам социальное государство не нужно. Для "светлого" будущего "аграрной сверхдержавы" довольно 10 млн. батраков. Остальные – бесполезные нахлебники. И прежде всего – пенсионеры. Чтобы их число не росло в дальнейшем наши еврооптимисты внедрили новую модель пенсионного обеспечения. Для выхода на заслуженный отдых, теперь нужно трудиться минимум не 15 лет, как ранее, а 35! И это ради 1300 гривень?! Короче с черным юмором у наших реформаторов все в порядке. Собственно, процесс естественной убыли бесполезных граждан набирает ход. В истекшем году смертность над рождаемостью превысила 200 тысяч человек. С помощью пенсионной реформы и реформы здравоохранения в ближайшие годы эта цифра может подскочить в разы.

Впрочем, не все так плохо и не для всех в стране победившего достоинства.

Чистый доход ведущего угольного и энергетического холдинга Украины "ДТЭК Энерго" вырос в прошлом году на 10% до 141 миллиарда гривен.

Только в 4-м квартале 2017 года чистый доход "ДТЭК Энерго" составил 41,4 млрд грн (рост на 34% по сравнению с предыдущим кварталом).

Ну, еще бы, благодаря европейской формуле "Роттердам+" принятой в начале 2016-го года ДТЭК продает теплоэлектростанциям украинский уголь по цене американского. А электроэнергию в среднем, вдвое дороже, чем в Германии или Чехии. Там она ныне стоит в районе двух евроцентов киловатт, то есть где-то 65 копеек.

Не отстает от ДТЭК и НАК "Нафтогаз" с приблизительно такими же финансовыми показателями. Подобные результаты он способен показывать, перепродавая газ собственной добычи украинцам. При том, что продавец и добытчик отечественного голубого топлива "Укргаздобыча" сама имеет от продаж "Нафтогазу" 250% рентабельности! А все формула "Дюссельдорф+". Просто-таки волшебная лампа Алладина.

Ну и уж совсем скромные дивиденды от реформ имеет Кабмин, содержание которого с 2013-го увеличилось всего в 6,5 раз.

Естественно, глядя на финансовые достижения ДТЭК, "Нафтогаза", "Укргаздобычи" и даже Кабмина нужно быть полным "идиотом", чтобы не заметить благотворного влияния еврореформирования Украины на эти организации.

Что же касается остальных десятков миллионов украинцев, то им остается одно: оплачивать весь этот "пир во время чумы" из своего скудного бюджета и ждать пока нас настигнут не только европейские цены, но и европейские зарплаты, о которых так убедительно вещали нынешние власть предержащие со сцены Майдана, призывая к революции.