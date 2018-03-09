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    Клуб обозревателей

    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством

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    Украина 2018: новые испытания (113)

    (обновлено: )2844783
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Акция протеста. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Валерий Самойлов, обозреватель

    Минуло четыре года, как завершилась Революция Достоинства. Кровавый тиран Янукович бежал в Ростов. Киев отстоял свое право на Ассоциацию с ЕС. И отказ войти в Таможенный Союз. В стране идут полным ходом европейские реформы. Да так очевидно, что недавно посол ЕС в Киеве Хью Мингарелли публично заявил: "Мы не сомневаемся в том, я не буду сейчас перечислять список реформ, которые были внедрены в очень трудных условиях, однако, если вы этого не видите – вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".

    Действительно, нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины. Только вместо слова "реформы" уместней было бы определить происшедшее, как национальную катастрофу. Что же, если вкратце, языком цифр, страна получила в результате кровавого Майдана?

    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Associated Press Drobnjakovic
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    Естественно еще большую кровь. Десятки тысяч погибших и покалеченных на Донбассе, как со стороны военных, так и по преимуществу со стороны гражданских. Несколько миллионов беженцев из "индустриального сердца" страны. А еще шлейф проблем на ближайшие десятилетия. Так, по словам военного прокурора Матиоса из полумиллиона украинцев, побывавших в зоне АТО 80% вернулись с посттравматическим синдромом. Проще говоря, в психически неуравновешенном состоянии, зачастую несовместимым с обычной социальной жизнью. Фактически речь о четырех сотнях тысяч людей, которые утратили способность к адекватным реакциям, а значит в силу этого могут совершать антисоциальные действия на почве недовольства окружающей действительностью. Например, кого-то расстрелять на улице, бросить в полицейских гранату, зарезать прохожего, взгляд которого показался недружелюбным. Увы, подобное стало обыденностью украинских городов и сел. При этом в стране ни сети реабилитационных центров, ни скорой психиатрической помощи, ни даже вездесущих волонтеров-психологов не наблюдается.

    Что же касается общей ситуации, то гнев она способна вызвать не только у участников АТО, вернувшихся с посттравматическим синдромом. Со всеми вытекающими в плане психофизических реакций.

    Обвальная девальвация национальной валюты (в 3,4 раза) привела к резкому сокращению реальных доходов населения. По сравнению с 2013 годом на сегодняшний день минимальная заработная плата сократилась со 152 до 118 долларов. Средняя заработная плата упала с 408 до 222 долларов, минимальная пенсия – со 112 до 46 долларов.

    Страна стала мировым лидером по темпам роста индекса инфляции. Так согласно официальным данным в 2014 г., индекс роста цен составил – 24,9%, в 2015 г. – 43,3%, в 2016 г. – 12,4%, в 2017 г. –12,5%. За четыре года реформ – почти 100%. По неофициальным, эта цифра занижена минимум вдвое. Для этого достаточно просто сравнить цены 2013 и 2018 гг. пройдясь по аптекам или супермаркетам.

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    Украинское фото
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    Чего только стоит рост цен в сфере коммунальных услуг! Так тариф за газ для населения за этот период вырос на 948,9%, за отопление – на 1132,9%, за электроэнергию – на 321,4%, за горячее водоснабжение – на 559,2%. При этом правительство планирует дальнейшее повышение тарифов до еще более "европейского уровня". Вероятно, чтобы на выглядеть "идиотами" в глазах европосла.

    В 2013 году ВВП Украины на душу населения был больше четырех тысяч долларов. Ныне – вдвое меньше.

    О том к чему на самом деле привели Украину еврореформы по Мингарелли говорят оценки многих авторитетных зарубежных институций.

    Так наша страна заняла 7-е место в рейтинге наиболее несчастных стран по версии Bloomberg. В рейтинге процветания Института Legatum Украина на 112-м месте, хотя еще в 2013-м занимала 64-ю позицию. В рейтинге "Лучшие страны для комфортной пенсии" Украина оказалась в последней десятке ― на 72-м месте. В рейтинге экономической свободы по версии Heritage Foundation мы среди европейских стран на 44-м — последнем месте.

    По данным ООН, в Украине за чертой бедности проживает 60% населения. Из которых три миллиона голодают. В 2013-м показатель бедности был втрое меньше. По версии американского делового издания Bloomberg, Украина в 2017 г. остается в десятке беднейших стран мира, наряду с беднейшими, африканскими. Американский центр Gallup провел исследование по Украине и установил, что 41% украинцев живет в крайней нужде и испытывает от этого страдания.

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    По данным Минсоцполитики восемь из двенадцати миллионов отечественных пенсионеров получают пенсию до 1300 грн.

    Министр социальной политики Рева, подводя итоги "борьбы с бедностью" был вынужден признать, что на момент старта этой государственной кампании в 2017-м число бедных составляло более половины от трудоспособных. В то время, как еще 2013-м таковых было в два с половиной раза меньше. По данным социологической службы "Рейтинг" 83 % украинца признались, что им не хватает заработанных денег, чтобы покупать самое необходимое: еду, одежду, медикаменты.

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    zik.ua
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    В результате невыносимых условий жизни на родине мы имеем колоссальный всплеск трудовой миграции. Так, если до 2013-го за рубежом в среднем трудилось 2-3 млн украинцев, то сейчас, по разным оценкам – 8-9 млн. При этом соцопросы показывают, что из тех, кто остался еще треть намерена покинуть родину в поисках лучшей доли. И всего десять процентов готовы остаться в Украине навсегда.

    Единственно где у нас полный порядок и все очень по-европейски это наращивание долгов. Тут с такими темпами мы вскоре нагоним и перегоним еврочемпиона Грецию. Итак, на 2013-й наш госдолг по отношению к ВВП составлял всего 40% и был одним из самых низких в Европе. Теперь, спустя четыре года он уже 83%. В абсолютном значении – 2,14 трлн. гривен. Для его обслуживания страна в ближайшие годы будет отдавать треть госбюджета. Более 300 млрд. гривен. На эти деньги можно было бы повысить вдвое пенсионное обеспечение. И как минимум вывести 12 млн. пенсионеров на уровень 2013-го года по покупательной способности их пенсий. Но еврореформаторам социальное государство не нужно. Для "светлого" будущего "аграрной сверхдержавы" довольно 10 млн. батраков. Остальные – бесполезные нахлебники. И прежде всего – пенсионеры. Чтобы их число не росло в дальнейшем наши еврооптимисты внедрили новую модель пенсионного обеспечения. Для выхода на заслуженный отдых, теперь нужно трудиться минимум не 15 лет, как ранее, а 35! И это ради 1300 гривень?! Короче с черным юмором у наших реформаторов все в порядке. Собственно, процесс естественной убыли бесполезных граждан набирает ход. В истекшем году смертность над рождаемостью превысила 200 тысяч человек. С помощью пенсионной реформы и реформы здравоохранения в ближайшие годы эта цифра может подскочить в разы.

    Впрочем, не все так плохо и не для всех в стране победившего достоинства.

    Чистый доход ведущего угольного и энергетического холдинга Украины "ДТЭК Энерго" вырос в прошлом году на 10% до 141 миллиарда гривен.

    Только в 4-м квартале 2017 года чистый доход "ДТЭК Энерго" составил 41,4 млрд грн (рост на 34% по сравнению с предыдущим кварталом).

    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Ну, еще бы, благодаря европейской формуле "Роттердам+" принятой в начале 2016-го года ДТЭК продает теплоэлектростанциям украинский уголь по цене американского. А электроэнергию в среднем, вдвое дороже, чем в Германии или Чехии. Там она ныне стоит в районе двух евроцентов киловатт, то есть где-то 65 копеек.

    Не отстает от ДТЭК и НАК "Нафтогаз" с приблизительно такими же финансовыми показателями. Подобные результаты он способен показывать, перепродавая газ собственной добычи украинцам. При том, что продавец и добытчик отечественного голубого топлива "Укргаздобыча" сама имеет от продаж "Нафтогазу" 250% рентабельности! А все формула "Дюссельдорф+". Просто-таки волшебная лампа Алладина.

    Ну и уж совсем скромные дивиденды от реформ имеет Кабмин, содержание которого с 2013-го увеличилось всего в 6,5 раз. 

    Естественно, глядя на финансовые достижения ДТЭК, "Нафтогаза", "Укргаздобычи" и даже Кабмина нужно быть полным "идиотом", чтобы не заметить благотворного влияния еврореформирования Украины на эти организации.

    Что же касается остальных десятков миллионов украинцев, то им остается одно: оплачивать весь этот "пир во время чумы" из своего скудного бюджета и ждать пока нас настигнут не только европейские цены, но и европейские зарплаты, о которых так убедительно вещали нынешние власть предержащие со сцены Майдана, призывая к революции.

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