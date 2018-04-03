Соцсети: алименты родителям... зачем нам тогда Пенсионный фонд и МинСоц?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Долг платежом красен. И не только родительский. Министр социальной политики Андрей Рева убежден, что и дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей. Об этом чиновник заявил в эфире программы "Свобода в деталях".

"Я считаю, что в случае детей по отношению к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", — сказал Рева.

В ответ на такое предложение в украинском сегменте соцсетей тоже нашлось немало аргументов:

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook Скриншот с Facebook