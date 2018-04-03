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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: алименты родителям... зачем нам тогда Пенсионный фонд и МинСоц?

    (обновлено: )55825
    Украинцев хотят обязать платить алименты родителям-пенсионерам. Такое мнение высказал министр социальной политики Андрей Рева. Что же высказали в ответ на такое предложение сами украинцы? Готовы ли они заботиться сами о пожилых родителях?
    Пожилая женщина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Долг платежом красен. И не только родительский. Министр социальной политики Андрей Рева убежден, что и дети должны платить алименты на содержание пожилых родителей. Об этом чиновник заявил в эфире программы "Свобода в деталях". 

    "Я считаю, что в случае детей по отношению к пожилым родителям должна быть жесткая ответственность — нужно законодательно ввести серьезную ответственность — они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях", — сказал Рева.

    В ответ на такое предложение в украинском сегменте соцсетей тоже нашлось немало аргументов: 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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