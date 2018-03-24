Алименты: почти 100 тыс должникам запрещен выезд за границу

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Почти 100 тысячам человек запрещен выезд за границу за неуплату алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Сейчас почти 100 тысяч должников имеют запрет на выезд за границу, запрет на вождение транспортными средствами — около 90 тысяч, запрет на пользование оружием и на охоту — более 80 тысяч. Также мы ввели общественно-полезные работы. Это для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов", — сказал Петренко в эфире "5 канала".

По его словам, сейчас в Украине примерно 3 миллиона детей живут в неполных семьях и имеют право на алименты или получают их. Он также сообщил, что в Украине сейчас более чем 600 тысяч неплательщиков алиментов.

В начале года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов и временно запрещает водить автомобиль и выезжать за границу родителям, которые более полугода не платят алименты. Кроме того, законом предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно-полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.