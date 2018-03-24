наверх
24.03.201820:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Общество

    Алименты: почти 100 тыс должникам запрещен выезд за границу

    (обновлено: )17
    Согласно информации, неплательщикам алиментов запрещено вождение транспортными средствами (около 90 тысяч человек), пользование оружием и на охоту (более 80 тысяч).
    Аэропорт Борисполь
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Почти 100 тысячам человек запрещен выезд за границу за неуплату алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

    Женщина с ребенком в банке
    RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
    В вопросе алиментов государство только разжигает вражду - адвокат

    "Сейчас почти 100 тысяч должников имеют запрет на выезд за границу, запрет на вождение транспортными средствами — около 90 тысяч, запрет на пользование оружием и на охоту — более 80 тысяч. Также мы ввели общественно-полезные работы. Это для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов", — сказал Петренко в эфире "5 канала".

    По его словам, сейчас в Украине примерно 3 миллиона детей живут в неполных семьях и имеют право на алименты или получают их. Он также сообщил, что в Украине сейчас более чем 600 тысяч неплательщиков алиментов.

    В начале года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов и временно запрещает водить автомобиль и выезжать за границу родителям, которые более полугода не платят алименты. Кроме того, законом предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно-полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Рабочий на газораспределительной станции. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире