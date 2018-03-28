С начала года в Украине взыскали 649 млн гривен алиментов

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Более 649 миллионов гривен алиментов взыскали в пользу детей с начала 2018 года в Украине, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"В Украине более 600 000 детей после развода родителей подвергаются "экономическому насилию", то есть лишаются достойного содержания из-за неуплаты алиментов", – написал Петренко в своем Twitter-аккаунте.

В Україні понад 600 000 дітей після розлучення батьків піддаються «економічному насиллю», тобто позбавляються гідного утримання через несплату аліментів.



Завдяки нашому Закону #ЧужихДітейНеБуває ситуація почала змінюватись. І це не може не радувати! #МінЮст #СКАЗАНО_ЗРОБЛЕНО pic.twitter.com/QJaiHZ6tyV — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 28 марта 2018 г.

​Ранее глава Минюста сообщил, что почти 100 тысячам человек запрещен выезд за границу за неуплату алиментов.

В начале года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов и временно запрещает водить автомобиль и выезжать за границу родителям, которые более полугода не платят алименты. Кроме того, законом предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно-полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.