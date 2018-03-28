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    Общество

    С начала года в Украине взыскали 649 млн гривен алиментов

    (обновлено: )15
    По словам главы Минюста Павла Петренко, в Украине более 600 тысяч детей после развода родителей подвергаются "экономическому насилию", то есть лишаются достойного содержания из-за неуплаты алиментов.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Более 649 миллионов гривен алиментов взыскали в пользу детей с начала 2018 года в Украине, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

    "В Украине более 600 000 детей после развода родителей подвергаются "экономическому насилию", то есть лишаются достойного содержания из-за неуплаты алиментов", – написал Петренко в своем Twitter-аккаунте.

    ​Ранее глава Минюста сообщил, что почти 100 тысячам человек запрещен выезд за границу за неуплату алиментов. 

    В начале года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов и временно запрещает водить автомобиль и выезжать за границу родителям, которые более полугода не платят алименты. Кроме того, законом предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно-полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, платных работ, вид которых определяет орган местного самоуправления.

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