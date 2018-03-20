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    Экономика

    Годами не платили. Минюст взыскал 310 млн грн алиментов

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    Министр юстиции сообщил, что "только за полтора месяца у нас есть 310 млн грн, которые были взысканы с тех родителей, которые годами не платили алименты своим детям".
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что с начала февраля Минюст взыскал 310 млн грн алиментов в пользу детей, передает "112 Украина".

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    "Начал действовать закон об усилении ответственности тех лиц, которые уклоняются от уплаты алиментов. Мы имеем первые хорошие результаты, потому что только за полтора месяца у нас есть 310 млн грн, которые были взысканы с тех родителей, которые годами не платили алименты своим детям", — отметил министр.

    Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что семь тысяч человек были объявлены в розыск в рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов.

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