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    Общество

    Гройсман объявил войну неплательщикам алиментов

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Кабмин будет создавать максимальные ограничения, чтобы неплательщики алиментов чувствовали, что им жизни нет.
    Премьер Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Правительство будет жестко преследовать лиц, которые не выплачивают алименты, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина.

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    "Я хочу сказать совершенно четко всем тем, кто не платит алименты: мы будем жестко вас наказывать. Будем создавать максимальные ограничения, чтобы вы чувствовали, что вам жизни нет без того, чтобы вы платили деньги своим детям, беспокоились об их благополучии", — сказал премьер.

    "Ведь как правило: бросили ребенка на мамины плечи и гуляют себе. Семейные ценности и поддержка особенно детей — это приоритет. Говорю не только как премьер, а как отец", — возмущался Гройсман.

    Премьер объявил неплательщиков алиментов "врагами правительства": "Если не платите деньги, знайте, что вы в лице правительства и премьер-министра имеете врагов. Мы вам спуску не дадим".

    Ранее сообщалось, что Министерство юстиции запретило выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов.

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