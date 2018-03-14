Гройсман объявил войну неплательщикам алиментов

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Правительство будет жестко преследовать лиц, которые не выплачивают алименты, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина.

"Я хочу сказать совершенно четко всем тем, кто не платит алименты: мы будем жестко вас наказывать. Будем создавать максимальные ограничения, чтобы вы чувствовали, что вам жизни нет без того, чтобы вы платили деньги своим детям, беспокоились об их благополучии", — сказал премьер.

"Ведь как правило: бросили ребенка на мамины плечи и гуляют себе. Семейные ценности и поддержка особенно детей — это приоритет. Говорю не только как премьер, а как отец", — возмущался Гройсман.

Премьер объявил неплательщиков алиментов "врагами правительства": "Если не платите деньги, знайте, что вы в лице правительства и премьер-министра имеете врагов. Мы вам спуску не дадим".

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции запретило выезд за границу 70 тыс неплательщикам алиментов.