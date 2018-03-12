Тренды Украины: позор алиментщикам, "газовая победа" днепрян

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Одессе удивляются внешней политики государства, в Харькове собрали интересные факты о местных жительницах, а в Днепре людям пересчитали повышенные нормы потребления газа.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Ивано-Франковск: "На "доску позора" и веник в руки: Как на Прикарпатье воспитывают родителей-должников"

….Самым интересным и самым действенным методом воздействия на злостных неплательщиков алиментов, по убеждению замначальника управления госисполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области Романы Бунчак, стали "доски позора". Такое нововведение недавно появилось на сайте Госисполнительной службы. Здесь размещают фамилии и суммы долгов ярых неплательщиков по районам. Метод общественного осуждения дал очень положительные результаты. За месяц с начала действия новых изменений органы госисполнительной службы взыскали около 1 миллиона 607 тысяч гривен долгов по алиментам.

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"Например, вчера на прием пришел мужчина и кричал "Снимите меня с доски". Мы сказали: заплатишь, тогда снимем. Сразу принес квитанцию на 32 тысячи гривен и еще раз шесть звонил в течение дня, сняли ли его с доски. И хотя нам говорили, что не очень правильно размещать такие доски, но разве не платить алименты правильно?", – риторически спрашивает Бунчак.

Одесса: "Тушить пожар… бензином!"

Когда украинская власть своими, мягко говоря, недальновидными действиями вызвала "глубокое обозление" своих соседей практически по всему периметру границ, отечественные дипломаты, вместо того, чтобы гасить конфликты, что, собственно говоря, является их прямой обязанностью, с усердием, достойным лучшего применения, упорно раздувают их.

…Буквально в одной фразе публично плюнуть сразу на две святыни своих важнейших соседей и союзников, это, как говорится, надо уметь! Ведь не секрет, что личность Юзефа Пилсудского является объектом поклонения и обожания практически всего населения Польши, которое вполне обоснованно считает его не только национальным героем, но и реставратором польской государственности и боевой славы! А бойцы Армии Крайовой для поляков – святые мученики борьбы за суверенитет страны против всех (!) захватчиков.

Так стоит ли удивляться, что польская элита восприняла такие предложения, как буквальный плевок в лицо нации?

Днепр: "Неожиданно быстрая и очень приятная победа горожан в войне с "Днепрогазом""

Увидев пачку обращений своих потребителей в НКРЭКП, газовщики в срочном порядке пересчитали повышенные до этого нормы потребления.

…В случае первого дома отказ был подписан одним-единственным жильцом, который, ставя подпись, конкретизировал, что он против установки счетчика конкретно в своей квартире. В случае второго дома – подписи жителей были откровенно сфальсифицированы. О чем люди, чьи фамилии значились в акте об отказе, написали соответствующие заявления.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Газовая конфорка

…Через неделю после выхода публикации в "Горожанине" в редакцию позвонила жительница дома №22 Светлана. "Вы не поверите! Мы и сами сначала не поверили, что такое вообще может быть! Нам сделали перерасчет! – рассказывает женщина. – Мы написали заявления в НКРЭКП, собирались идти на прием, но не успели этого сделать. Мы были записаны на личный прием к руководителю "Днепрогаза". Естественно, все вместе пошли. Рассказали о ситуации, сказали, что будем обращаться в НКРЭКП, показали заявления, которые писали".

Винница: "Староста села: кто он? "Михайловна, что ты делаешь? Ты же отдаешь портфель"

В селах, вошедших в состав объединенных территориальных общин (ОТО), появились новые должности – староста деревни. Кто эти люди? Как их выбирают? Чем занимаются? Действительно ли жители называют их старостами?

…У церкви в селе не было колодца. На Пасху воду носили ведрами издалека. Валентина посоветовалась с мужем, родителями, родными – и решили за собственные средства выкопать колодец. Да еще и кормили тех, кто копал водоем. Вместе с сестрой готовили пищу, а отец председателя доставлял их подводой, на собственной лошади. Кстати, подвозил и другие необходимые материалы. После того еще один колодец выкопали за средства местного сельскохозяйственного предприятия. Теперь на Пасху и Крещение есть вода, которую освящает священник.

vn.20minut.ua Валентина Дубчик с ветеранами

Большинство населения Харькова и Харьковской области составляют именно женщины – почти 54%. Иными словами на 5 мужчин приходится 6 женщин.

Пять раз харьковчанки становились самыми красивыми в стране. Харьковчанки 10 раз становились чемпионками Украины по футболу. Более того, они не уступают никому верхнюю ступень пьедестала почета последние 7 лет. Несмотря на значительный прогресс в деле утверждения гендерного равенства, единственным Гендерным музеем на европейском континенте является харьковский.

sq.com.ua Конкурс красоты

Харьков чрезвычайно богат актерскими талантами. Но, так уж получилось, наибольшей известности на театральных подмостках и съемочных площадках добивались именно харьковчанки. Валентина Серова, Людмила Гурченко, Наталья Фатеева, Елена Яковлева каждая в свое время не только прославились на всю страну своими киноролями, но и вполне могли претендовать на звание секс-символа эпохи.