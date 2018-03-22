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    Киев

    В Киеве алиментщик пойдет подметать улицы

    (обновлено: )2920
    Как отмечается, в КГГА уже обсудили места, где могут работать алиментщики-должники. Предполагается, что это будет работа, не требующая высокой квалификации – уборка улиц и прочее.
    Киев засыпало снегом
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Киевлянина, который больше года не выплачивал алименты на содержание ребенка и задолжал около 50 тысяч гривен, отправили на общественные работы. Об этом сообщает ТСН.

    "Соломенский районный суд принял решение приговорить киевлянина к 1500 часам общественно-полезных работ", — говорится в сообщении.

    По словам руководителя Государственной исполнительной службы Киева Виталия Чепурного, в КГГА уже обсудили места, где могут работать алиментщики-должники. Предполагается, что это будет работа, не требующая высокой квалификации – уборка улиц и прочее.

    Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что семь тысяч человек были объявлены в розыск в рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов.

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