В Киеве алиментщик пойдет подметать улицы

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Киевлянина, который больше года не выплачивал алименты на содержание ребенка и задолжал около 50 тысяч гривен, отправили на общественные работы. Об этом сообщает ТСН.

"Соломенский районный суд принял решение приговорить киевлянина к 1500 часам общественно-полезных работ", — говорится в сообщении.

По словам руководителя Государственной исполнительной службы Киева Виталия Чепурного, в КГГА уже обсудили места, где могут работать алиментщики-должники. Предполагается, что это будет работа, не требующая высокой квалификации – уборка улиц и прочее.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что семь тысяч человек были объявлены в розыск в рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов.